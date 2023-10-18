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Колоссальная криовулканическая комета приближается к Земле

ByГабриэль Бота

Октябрь 18, 2023
Колоссальная криовулканическая комета приближается к Земле

Ученые сообщили об открытии колоссальной кометы, в три раза превышающей размеры горы Эверест, которая быстро приближается к Земле. Однако нет причин для беспокойства, поскольку комета не находится на пути к столкновению с нашей планетой. Вместо этого ожидается, что он будет виден невооруженным глазом, когда достигнет ближайшей к Земле точки 21 апреля 2024 года.

Это небесное тело, названное 12P/Понс-Брукс, классифицируется как криовулканическая комета. Эти типы комет имеют твердое ядро, простирающееся на впечатляющие 18.6 миль (30 км) и состоящее из смеси льда, пыли и газов. Когда солнце нагревает комету, давление внутри ядра увеличивается, в результате чего азот и окись углерода вырываются наружу через трещины во внешнем слое кометы, создавая ледяные фрагменты.

Понс-Брукс дважды за четыре месяца пережил взрывное событие, что придало ему характерную форму рога. Некоторые наблюдатели даже сравнили его внешний вид с «Тысячелетним соколом» из франшизы «Звездные войны». По размеру эта комета сравнима с известной кометой Галлея, которую последний раз видели без телескопа в 1954 году. Понс-Брукс имеет аналогичную солнечную орбиту продолжительностью 71 год и поэтому классифицируется как «комета типа Галлея». .

Поскольку Понс-Брукс приблизится к своей ближайшей точке к Земле в апреле 2024 года, наблюдатели за небом могут ожидать ее пиковой яркости 2 июня 2024 года. После этого близкого сближения комета продолжит свое путешествие обратно в дальние уголки Солнечной системы. со следующим ожидаемым возвращением в 2095 году.

В настоящее время комета находится в созвездии Геркулеса, видна в направлении Восток-Северо-Восток, примерно в 36 градусах над горизонтом. Ожидаются дальнейшие извержения, потенциально еще более значительные, поскольку комета продолжает свой путь к Земле.

Хотя Понс-Брукс впечатляет, самая бурная вулканическая комета в нашем космическом окружении — это 29P/Швассмана-Вахмана. Эта гигантская комета шириной 37 миль (60 км) вращается вокруг Солнца мимо Юпитера с поразительной скоростью 26,000 20 миль в час. Считается, что он извергается примерно 12 раз в год, а самое мощное извержение за 2022 лет произошло в декабре XNUMX года, выбрасывая в космос около миллиона тонн криомагмы.

источники:
– Источник статьи: «Колоссальная комета, в три раза превышающая размер горы Эверест, ворвалась в космос и теперь мчится к Земле, сообщают ученые. Однако поводов для беспокойства нет: комета с нами не столкнется. Вместо этого ожидается, что он будет виден невооруженным глазом в ближайшей к Земле точке 21 апреля 2024 года». (URL-адрес не указан)
– Определения: криовулканическая комета, 12P/Понс-Брукса, комета Галлея (URL-адрес не указан).

By Габриэль Бота

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