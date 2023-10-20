На недавно найденных кадрах с камер видеонаблюдения видно, как вспышка света предшествовала громкому взрыву в Мельбурне

На кадрах видеонаблюдения из Мельбурна, на северо-востоке Австралии, запечатлена внезапная вспышка света, за которой последовал громкий хлопок, оставив жителей в недоумении. На видео, снятом жителем Дорина, видна яркая вспышка света и звук взрыва. Обеспокоенные жители близлежащих районов, таких как Балвин и Донкастер, обратились в социальные сети в поисках ответов.

Хотя существовали различные предположения, астроном Австралийского национального университета Брэд Такер считает, что это явление, вероятно, было вызвано распадом метеорита. Он объясняет, что когда быстро движущийся астероид входит в атмосферу Земли, высвобождаемая энергия создает звуковой удар, приводящий к взрывному звуку. Такер также подчеркивает, что подобные события нередко локализуются и становятся свидетелями жителей определенных районов.

Основываясь на размере вспышки и взрыва, Такер оценивает ширину астероида от 4 до 16 дюймов, что примерно соответствует размеру баскетбольного мяча. Фрагменты астероида либо сгорели бы при входе в атмосферу, либо долетели бы до Земли.

Хотя ученые умеют обнаруживать астероиды размером более 100 метров, более мелкие, такие как недавний инцидент, могут остаться незамеченными незадолго до столкновения. Такер уверяет, что крайне маловероятно, чтобы астероид, подобный по размеру тому, который ответственен за вымирание динозавров, столкнулся с Землей. Однако астероиды меньшего размера все же могут выделять значительное количество энергии.

Свидетели, такие как Джейсон Бусуттил из Лангваррина, сообщили, что видели метеор, направлявшийся в сторону Данденонгов. Записи с камер видеонаблюдения предоставили ценные доказательства для ученых, изучающих эти небесные события.

источники:

– YouTube/7News Австралия

– 3AW (интервью с Брэдом Такером)