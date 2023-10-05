Ученые сообщают об открытии нового динозавра-зауропода, который может открыть путь к эволюции динозавров

Ученые объявили об открытии нового вида динозавра-зауропода, названного Garumbatitan morellensis, в испанском муниципалитете Морелла. Это травоядное четвероногое животное весило от 30 до 40 килограммов и достигало высоты десяти метров. Его отличительными чертами были длинная шея, крепкие ноги и метровые позвонки.

Вопреки ожиданиям, этот колоссальный динозавр не использовал свои длинные конечности для передвижения по гористой местности Пиренейского полуострова. Вместо этого он, вероятно, ходил на пястных костях, как на цыпочках, из-за отсутствия пальцев на верхних конечностях. Наклоненная внутрь бедренная кость предполагает широкую позицию при движении.

Регион, в котором, вероятно, бродил Garumbatitan morellensis, представлял собой устьевую зону, расположенную между горами и обширными лесами, заполненными большими деревьями, которые могли удовлетворить пищевые потребности таких крупных существ. Его покачивающаяся походка позволяла ему относительно легко перемещаться по лесам.

Это замечательное открытие было сделано на местонахождении окаменелостей Сан-Антонио-де-ла-Веспа в Морелле и позволило пролить свет на монументальную историю эволюции динозавров-зауроподов. Помимо Garumbatitan morellensis, на этом месте были обнаружены окаменелости как минимум пяти различных видов динозавров нижнего мелового периода в Европе.

Понимание эволюции динозавров важно не только для голливудских блокбастеров, таких как «Парк Юрского периода», но также для понимания механизмов эволюции и других научных концепций, таких как биогеография и тектоника плит. Эта находка во многом способствует разгадке сложной загадки эволюции динозавров.

Garumbatitan morellensis принадлежит к Somphospondyli, разнообразной и примитивной группе зауроподов. Более того, связь с линиями, обнаруженными в Азии, Северной Америке и Африке, предполагает историю обширных путешествий среди этих динозавров.

Подробное исследование можно найти в Зоологическом журнале Линнеевского общества.

источники:

- Зоологический журнал Линнеевского общества (исследование)