Новое исследование предупреждает о надвигающемся массовом вымирании из-за экстремальной жары

Новаторское исследование, опубликованное в журнале Nature Geoscience, предсказывает массовое вымирание млекопитающих примерно через 250 миллионов лет. Исследование, проведенное Бристольским университетом, показывает, что сильная жара, вызванная формированием суперконтинента, потенциально может уничтожить почти всех млекопитающих.

В исследовании используются суперкомпьютерные климатические модели для прогнозирования будущего воздействия экстремальных климатических явлений, когда континенты Земли в конечном итоге сольются. Результаты показывают, что по мере того, как солнце становится ярче и излучает больше энергии, в сочетании с повышенным уровнем CO2 и эффектами формирования континентов, температуры достигнут беспрецедентных высот.

К факторам, способствующим экстремальным температурам, относятся извержения вулканов, которые выбрасывают в атмосферу большое количество углекислого газа, усугубляя потепление планеты.

Хотя млекопитающие, включая человека, исторически были способны адаптироваться к экстремальным погодным условиям, их толерантность к чрезмерной жаре ограничена. Моделирование, проведенное в ходе исследования, показывает, что длительное воздействие экстремальных температур может оказаться невыносимым для млекопитающих.

Ведущий автор доктор Александр Фарнсворт из Бристольского университета объясняет, что формирование суперконтинента создаст враждебную среду, лишенную источников пищи и воды для млекопитающих. Широко распространенные температуры в диапазоне от 40 до 50 градусов по Цельсию, а также высокий уровень влажности лишат млекопитающих возможности регулировать температуру своего тела.

Хотя исследование фокусируется на будущем сценарии через миллионы лет, оно подчеркивает острую необходимость решения нынешнего климатического кризиса, вызванного выбросами парниковых газов человеком. Исследователи подчеркивают важность скорейшего достижения нулевых выбросов, чтобы смягчить последствия сильной жары и защитить здоровье человека.

В исследовании, проведенном международной группой ученых, использовались климатические модели и симуляции для прогнозирования будущих климатических тенденций суперконтинента, названного Пангея Ультима. Чтобы оценить будущие уровни CO2, команда учла различные факторы, такие как движение тектонических плит, химия океана и биология. Расчеты показывают, что без существенных действий по сокращению выбросов углекислого газа уровень CO2 может удвоиться по сравнению с нынешним уровнем.

В заключение, это новаторское исследование подчеркивает потенциальные разрушительные последствия сильной жары для видов млекопитающих в отдаленном будущем. Несмотря на длительность миллионов лет, исследование служит напоминанием о необходимости борьбы с нынешним климатическим кризисом и принятия немедленных мер по смягчению последствий изменения климата.

источники:

– Nature Geoscience: ежемесячный рецензируемый научный журнал, охватывающий различные дисциплины наук о Земле.

– Бристольский университет: исследовательский университет из красного кирпича в Бристоле, Англия, с множеством академических факультетов и кафедр.

– Университет Лидса: университет участвует в будущих расчетах выбросов CO2 и исследованиях климата.

– Китайская академия наук: ведущее академическое учреждение, проводящее исследования на Тибетском нагорье.