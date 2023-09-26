Надвигающееся массовое вымирание: Пангея Ультима и будущее жизни на Земле

Недавнее исследование, проведенное Бристольским университетом, раскрыло мрачное будущее планеты Земля. Согласно исследованию, формирование нового суперконтинента под названием Пангея Ультима потенциально может привести к вымиранию человеческого вида и сделать планету непригодной для жизни в течение следующих 250 миллионов лет.

Основной движущей силой этого надвигающегося массового вымирания является повышенный тепловой стресс. Используя суперкомпьютерные климатические модели, исследователи смоделировали будущие условия планеты, когда все континенты сольются в один. Результаты показали, что окружающая среда чрезвычайно жаркая, сухая и враждебная, особенно непригодная для млекопитающих, не приспособленных к длительному воздействию чрезмерной жары.

Кроме того, исследование предсказало, что вместе с объединением континентов солнце станет ярче, излучая больше энергии и усугубляя глобальное потепление. Извержения вулканов приведут к выбросу в атмосферу большого количества углекислого газа, что усилит последствия изменения климата. Следовательно, исследование предупредило о фатальных температурах в диапазоне от 40 до 50 градусов по Цельсию в сочетании с высокой влажностью, что может оказаться смертельным для различных видов, включая человека.

Поразительно, но лишь от 8% до 16% суши на этом будущем суперконтиненте будут пригодны для обитания млекопитающих. Это исследование подчеркивает безотлагательность решения существующего климатического кризиса, вызванного антропогенными выбросами парниковых газов. В нем подчеркивается необходимость сокращения выбросов углекислого газа человечеством и ограничения глобального потепления на 1.5 градуса Цельсия выше доиндустриального уровня в соответствии с Парижским соглашением.

Если люди не предпримут необходимых действий, они могут столкнуться с условиями, аналогичными тем, которые прогнозируются для Пангеи Ультима, гораздо раньше, чем предполагалось. Юнис Ло, один из соавторов исследования, подчеркивает жизненно важную важность не упускать из виду нынешний климатический кризис, вызванный выбросами парниковых газов человеком.

В свете этих результатов исследование предполагает, что люди должны исследовать другие обитаемые планеты или искать способы адаптации к экстремальным условиям, если они хотят обеспечить долгосрочное выживание. История Земли напоминает нам о пяти крупных массовых вымираниях, самым последним из которых было вымирание в мел-палеогеновом периоде, которое уничтожило динозавров 66 миллионов лет назад.

Это заставляющее задуматься исследование служит суровым напоминанием о хрупкости жизни на Земле и призывает человечество принять немедленные меры для смягчения нынешнего климатического кризиса. Только благодаря коллективным усилиям и устойчивым практикам мы можем надеяться защитить будущее нашей планеты и выживание нашего собственного вида.

источник:

– Исследование Бристольского университета