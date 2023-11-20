Марс пропадает без вести: тихий танец солнечного соединения

Опубликовано: Вт, 21 ноября 2023 г., 04:17:23 PKT

Марс, наша соседняя планета, вот-вот исчезнет из поля зрения Земли, что побудит НАСА временно приостановить свои миссии на Красной планете. Это явление, известное как солнечное соединение, происходит, когда Земля, Марс и Солнце выстраиваются по прямой линии, затрудняя обзор и прерывая сигналы между двумя планетами. В результате Марс станет полностью невидимым для Земли до 25 ноября.

Во время соединения Солнца связь между марсоходами, посадочными модулями и орбитальными аппаратами НАСА на Марсе и Земле становится невозможной. Огненный шар Солнца действует как барьер, препятствующий передаче сигналов. Отправка новых инструкций или попытка связи в этот период очень рискованна, поскольку помехи от заряженных частиц, испускаемых Солнцем, могут исказить сообщения и потенциально поставить под угрозу космический корабль.

Чтобы снизить потенциальные риски, НАСА приняло меры предосторожности. Они подготовили списки дел, которым космический корабль должен следовать автономно в период паузы. Космический корабль перейдет в режим автопилота, что позволит НАСА следить за состоянием их здоровья и собирать данные, несмотря на отключение связи.

Это не первый случай, когда НАСА сталкивается с соединением Солнца. С годами они научились маневрировать в этом астрономическом танце. Хотя марсианский космический корабль временно потеряет связь, НАСА по-прежнему уверено в своей способности справиться с ситуацией и обеспечить благополучие своих миссий.

В течение следующих нескольких недель команды миссии НАСА продолжат внимательно следить за космическим кораблем и прислушиваться к любым признакам неисправности. Рой Гладден, менеджер сети марсианских ретрансляторов в Лаборатории реактивного движения НАСА, выразил готовность поддерживать работоспособность космического корабля и следить за его прогрессом на протяжении всего соединения.

Хотя Марс может исчезнуть из нашего поля зрения, научные исследования Красной планеты продолжаются за кулисами. Миссии НАСА и открытия на Марсе приблизили нас к разгадке тайн нашего небесного соседа и продвинули наше понимание Вселенной.

FAQ

Вопрос: Что такое солнечное соединение?

Ответ: Солнечное соединение — это явление, которое происходит, когда Земля, Марс и Солнце выстраиваются в одну прямую линию, в результате чего две планеты становятся невидимыми друг для друга.

Вопрос: Почему солнечное соединение прерывает связь между Землей и Марсом?

Ответ: Огненный шар Солнца закрывает обзор и мешает сигналам, посылаемым с Земли и Марса, делая связь невозможной.

Вопрос: Какие риски связаны с отправкой сигналов во время соединения Солнца?

Ответ: Сигналы, посылаемые во время солнечного соединения, могут быть искажены заряженными частицами, испускаемыми Солнцем, что может поставить под угрозу космический корабль.

Вопрос: Как НАСА снижает риски во время соединения Солнца?

Ответ: НАСА готовит списки дел, которым космический корабль должен следовать автономно в период паузы, и следит за состоянием их здоровья, чтобы обеспечить их благополучие.

Вопрос: Как долго продлится соединение Солнца?

Ответ: Соединение Солнца продлится до 25 ноября, во время которого Марс будет невидим с Земли.