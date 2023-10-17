Самое сильное марсианское землетрясение, когда-либо зарегистрированное, вызвано тектоническими силами, а не ударом астероида

Ученые обнаружили, что самое мощное землетрясение, когда-либо зарегистрированное на Марсе, было вызвано не ударом астероида, а скорее тектоническими силами внутри самой планеты. Это открытие предполагает, что Марс более сейсмически активен, чем считалось ранее.

Посадочный модуль НАСА InSight, приземлившийся на Марс в ноябре 2018 года, обнаружил 4.7 мая 4 года землетрясение магнитудой 2022. Это землетрясение было в пять раз сильнее предыдущего рекордсмена, который также был измерен InSight в 2021 году. В отличие от большинства марсотрясений, которые длятся всего лишь в час, отголоски этого землетрясения продолжались беспрецедентные шесть часов, что сделало его самым продолжительным землетрясением, когда-либо зарегистрированным на другой планете.

Хотя InSight обнаружил более 1,300 марсотрясений с момента своего прибытия на Марс, это конкретное землетрясение выделялось среди других, поскольку его сигнал был аналогичен сигналам, вызванным ударами астероидов. Однако никаких свидетельств ударного кратера или пылевого шлейфа обнаружено не было, что привело ученых к выводу, что землетрясение имело тектоническое происхождение.

Вопреки общепринятому мнению, ранее считалось, что Марс слишком мал и слишком холоден, чтобы проявлять тектоническую активность. В отличие от Земли, на Марсе нет тектонических плит, которые движутся под действием сил мантии. Вместо этого землетрясение, обнаруженное InSight, вероятно, было вызвано выбросом напряжения в коре Марса, возникшего миллиард лет назад, образовавшегося по мере того, как разные части планеты охлаждались и сжимались с разной скоростью.

Понимание тектонической активности Марса имеет решающее значение для будущих исследований и потенциальной колонизации Марса. Изучая распределение стрессов на планете, ученые надеются определить безопасные зоны для проживания человека и зоны, которых следует избегать.

Это революционное исследование было опубликовано в журнале Geophysical Research Letters.

источники:

– «Самое сильное марсианское землетрясение в истории – это тектоническое землетрясение, а не астероидное сотрясение» – Space.com

– «Почему Марс сотрясает наш мир» – миссия НАСА Mars InSight.