Ежегодный съезд Марсинского общества: исследование будущего человеческих поселений на Марсе

Марсианское общество готовится к долгожданному 26-му ежегодному съезду Международного марсианского общества. Съезд этого года, посвященный теме «Марс для всех», направлен на то, чтобы привлечь общественность к идее поселения людей на Красной планете.

На съезде, который пройдет с 5 по 8 октября, уважаемые докладчики будут обсуждать ряд тем, включая текущие миссии на Марс, аналоговые миссии и планы на будущее. Среди известных докладчиков — Тедди Цанетос, руководитель миссии Mars Ingenuity Helicopter в Лаборатории реактивного движения; Тиффани Морган, заместитель директора программы исследования Марса НАСА; и Роберт Зубрин, основатель и президент Марсианского общества.

Хотя съезд будет проходить очно в Университете штата Аризона в Темпе, существует также возможность виртуального присутствия. Онлайн-инструменты позволят виртуальным участникам задавать вопросы спикерам, общаться с другими участниками и просматривать прямые трансляции. Кроме того, будет проведена живая демонстрация MarsVR, платформы виртуальной реальности с открытым исходным кодом, разработанной Марсианским обществом для исследовательских и учебных целей при подготовке к полетам человека на Марс.

Этот конгресс предлагает уникальную возможность людям, интересующимся исследованием космоса и будущим Марса, учиться у экспертов в этой области. В связи с растущим глобальным интересом и поддержкой человеческих миссий на Марс, Марсианское общество стремится предоставлять доступные инициативы, которые позволяют широкой общественности принять участие и получить образование о возможности поселения людей на Красной планете.

источники:

- Марсианское общество