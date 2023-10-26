Удивительный состав жидкого железного ядра Марса

Новое исследование, основанное на сейсмических данных миссии НАСА InSight, перевернуло наши прежние представления о жидком железном ядре Марса. Ученые из ETH Zurich обнаружили, что ядро ​​не только меньше, чем считалось ранее, но и окружено слоем расплавленного силиката толщиной 150 километров. Эти результаты проливают свет на плотность и состав ядра Марса и дают ценную информацию о формировании планеты.

Одним из ключевых открытий является уменьшение радиуса ядра. Первоначально оцениваемый в диапазоне от 1,800 до 1,850 километров, новые измерения определяют радиус ядра в диапазоне от 1,650 до 1,700 километров. Этот меньший размер предполагает более высокую плотность, чем предполагалось ранее, что предполагает, что ядро ​​состоит из 9–15 процентов легких элементов, таких как сера, углерод, кислород и водород.

Присутствие слоя расплавленного силиката, окружающего ядро, также является удивительным открытием. На Земле нет такого отчетливого расплавленного слоя, что делает внутреннюю структуру Марса уникальной. Эти результаты бросают вызов нашим предыдущим моделям внутреннего строения планет и открывают новый взгляд на эволюцию Марса.

Состав ядра Марса дает подсказку о его раннем формировании. Значительное количество легких элементов позволяет предположить, что ядро ​​образовалось на ранних этапах истории Солнечной системы, возможно, в то время, когда Солнце еще было окружено газом туманности, что служило источником накопления этих элементов.

Это исследование имеет глубокие последствия для нашего понимания Марса и его геологической истории. Изучая сейсмические данные и комбинируя их с компьютерным моделированием, ученые могут продолжать открывать новые возможности для понимания внутреннего устройства Красной планеты. Собрав больше данных и уточнив наши модели, мы, несомненно, получим более глубокое понимание уникального состава Марса и процессов, которые его сформировали.

Часто задаваемые вопросы

1. Как ученые определили состав ядра Марса?

Ученые, анализирующие сейсмические данные, собранные миссией InSight, сравнили их с моделированием сейсмических свойств жидких металлических сплавов, основанным на первых принципах. Такое сочетание данных и моделирования позволило им определить состав и плотность ядра Марса.

2. Почему важно наличие слоя расплавленного силиката?

Наличие слоя расплавленного силиката, окружающего ядро ​​Марса, важно, поскольку он не наблюдается во внутренней структуре Земли. Эта разница дает ценную информацию об особой геологической истории и эволюционных процессах Марса.

3. Что означает меньший размер ядра Марса?

Меньший размер ядра Марса вместе с его неизменной массой указывает на более высокую плотность. Это означает, что ядро ​​содержит меньше легких элементов, чем предполагалось ранее. Меньший размер и более высокая плотность соответствуют типичным сценариям формирования планет.

4. Что состав ядра Марса говорит нам о его формировании?

Значительное присутствие легких элементов в ядре Марса предполагает раннее образование, возможно, в то время, когда Солнце еще было окружено газом туманности. Это дает ключ к разгадке ранней истории планеты и накопления легких элементов в ее ядре.

5. Как изучение сейсмических данных может помочь нам понять внутреннюю часть Марса?

Сейсмические данные, собранные с Марса, позволяют ученым анализировать внутреннюю структуру и состав планеты. Изучая характеристики марсотрясений и комбинируя их с моделированием, исследователи могут получить ценную информацию о внутреннем устройстве Красной планеты и ее геологических процессах.