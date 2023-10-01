Марсоход Perseverance сделал потрясающий снимок с камеры Mastcam-Z

Марсоход Mars Perseverance в ходе своей продолжающейся миссии на Красной планете сделал захватывающий снимок, который был выбран «Изображением недели» на 136 неделе с 17 по 23 сентября 2023 года. Изображение было получено правой мачтовой камерой марсохода. -Z-камера, расположенная высоко на мачте робота-исследователя.

Эта конкретная фотография была сделана 17 сентября 2023 года в 07:10:00 по местному среднему солнечному времени. Захватывающее изображение демонстрирует скалистую местность Марса, предлагая взглянуть на захватывающий ландшафт планеты.

Камера Mastcam-Z является ключевым компонентом марсохода Perseverance, предоставляя подробные изображения Марса, пока марсоход продолжает исследовать его окрестности. Эта камера, оснащенная расширенными возможностями визуализации, позволяет ученым на Земле лучше понять геологические особенности и состав марсианской поверхности.

Марсоход Mars Perseverance выполнял миссию по поиску признаков древней микробной жизни, изучению климата и геологии планеты, сбору и хранению образцов для будущего возвращения на Землю, а также прокладыванию пути для исследования Марса человеком. Передовые научные инструменты марсохода, в том числе камера Mastcam-Z, играют решающую роль в успехе этой миссии.

Это захватывающее изображение служит напоминанием о невероятных достижениях и продолжающихся открытиях, которые делает марсоход Perseverance на Марсе. Благодаря своим необычным изображениям и сбору данных марсоход продолжает предоставлять ценную информацию об истории Красной планеты и ее потенциале для поддержания жизни.

источники:

– НАСА/Лаборатория реактивного движения-Калтех/АГУ (Изображение предоставлено)

– НАСА – Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства