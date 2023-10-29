Новый взгляд на марсотрясения: исследование вибрационной активности на Красной планете

Ученые недавно раскрыли источник самого мощного зарегистрированного толчка на Марсе, проливая новый свет на сейсмическую активность планеты. Вопреки первоначальным предположениям о падении метеорита, похоже, что сейсмическое событие, известное как «S1222a», было вызвано огромными тектоническими силами внутри коры Марса. Это революционное открытие, опубликованное в журнале Geophysical Research Letters, было сделано группой международных исследователей под руководством Оксфордского университета.

Марсотрясения, подобные землетрясениям на Земле, представляют собой вибрации, возникающие на поверхности Марса. Хотя исследователи ранее обнаруживали различные толчки, вызванные ударами метеоритов, с помощью спускаемого аппарата InSight, вибрационный сигнал этого конкретного события имел поразительно схожие характеристики. Соответственно, команда приступила к международному поиску, сотрудничая с такими космическими агентствами, как Европейское космическое агентство, Китайское национальное космическое агентство, Индийская организация космических исследований и Космическое агентство Объединенных Арабских Эмиратов.

Несмотря на то, что Марс меньше по размеру по сравнению с Землей, его поверхность имеет сходство из-за отсутствия океанов. Доктор Бенджамин Фернандо, ответственный за исследование, намеревался обследовать колоссальное пространство площадью 144 миллиона квадратных километров. Это стал первый проект, который объединил все миссии на орбите Марса, стимулируя коллективные усилия по исследованию Красной планеты.

После нескольких месяцев тщательного расследования новых кратеров обнаружено не было, что опровергло ранее выдвинутое предположение о падении метеорита. Вместо этого истинное происхождение сейсмического события было связано с высвобождением огромных тектонических сил внутри Марса. Это открытие предполагает, что Марс может быть более вибрационно активным, чем считалось ранее, что бросает вызов представлению о его дремлющей тектонике плит.

Доктор Фернандо прокомментировал: «Мы все еще думаем, что на Марсе сегодня нет активной тектоники плит, поэтому это событие могло быть вызвано сбросом давления внутри марсианской коры». Эти новаторские открытия имеют важное значение для будущего человеческого обитания на Марсе, предоставляя важные знания для обеспечения безопасного заселения.

Это исследование подчеркивает важность международного сотрудничества и необходимость наличия на Марсе разнообразных инструментов для разгадки его тайн. Поскольку миссия InSight приближается к завершению в декабре 2022 года, ученые теперь применяют выводы, полученные в результате этого исследования, к предстоящим миссиям, включая лунные миссии и исследования спутника Сатурна, Титана.

Часто задаваемые вопросы

Что такое Марсотрясения?

Марсотрясения — это сейсмические события, происходящие на поверхности Марса, подобные землетрясениям на Земле. Эти вибрации, также известные как марсотрясения, дают ценную информацию о внутренней структуре и геологии планеты.

Как ученые изучают Марсетрясения?

Ученые изучают марсотрясения с помощью спускаемых аппаратов, таких как миссия НАСА InSight. В этих миссиях используются сейсмометры для обнаружения и регистрации вибраций, вызванных марсотрясениями. Анализируя данные, полученные этими инструментами, исследователи смогут лучше понять сейсмическую активность Марса.

Почему важно понимать сейсмическую активность Марса?

Понимание сейсмической активности Марса имеет решающее значение по разным причинам. Это помогает ученым понять внутреннюю динамику планеты, наличие тектонических сил и ее потенциал для поддержания человеческого обитания в будущем. Кроме того, изучение марсотрясений способствует нашему более широкому пониманию планетарной геологии и эволюции каменистых планет.

(Примечание: к сожалению, мне не удалось найти первоисточник этой статьи.)