Новые сведения о ядре Марса, полученные в результате недавних исследований

Недавние исследования, проведенные исследовательскими группами из швейцарского университета ETH Zürich и Парижского университета Сите, пролили новый свет на ядро ​​Марса, бросив вызов предыдущим представлениям о его составе и структуре. Запущенный в 2016 году проект сейсмического эксперимента по внутренней структуре (SEIS) посадочного модуля НАСА InSight в 2021 году предоставил ценные данные, предполагающие, что ядро ​​Марса окружено слоем расплавленной породы и меньше, чем считалось ранее.

Ранее ученые были озадачены открытием в ядре Марса большего количества более легких элементов, таких как сера, углерод, кислород и водород, чем предполагали теории об истории формирования планеты. Однако новые исследования, опубликованные в журнале Nature, дают альтернативное объяснение. Они предполагают, что жидкое железное ядро ​​Марса на самом деле окружено 150-километровым слоем почти расплавленной силикатной породы. Кроме того, эти исследования предполагают меньший радиус ядра при более высокой плотности по сравнению с более ранними результатами InSight. Эти результаты более точно соответствуют тому, что известно о химическом составе Марса.

Анализируя сейсмологические данные миссии InSight, исследовательские группы пришли к аналогичным выводам. Обе команды согласились, что жидкое железо-никелевое ядро ​​Марса простирается лишь на половину пути к поверхности планеты. Они также определили слой расплавленной породы, используя три основных сейсмологических сигнала. Продольные сейсмические волны, или P-волны, пересекают нижнюю часть мантии Марса, но не распространяются в ядро. В то же время поперечные сейсмические волны, известные как S-волны, излучаемые марсотрясениями ближе к посадочному аппарату, распространяются через средние и верхние области мантии, указывая на более холодное твердое состояние. Кроме того, свидетельства отражения поперечных волн от верхней части расплавленного слоя подтверждают его твердую природу.

Эти новые открытия дают ценную информацию о структуре ядра и мантии Марса. Сочетание сейсмологических наблюдений со знаниями о формировании и эволюции планет земной группы, а также данными о размере, форме, вращении и гравитационном поле планет дает ценную информацию о геологической истории Марса и будущей динамике. Исследование не только расширяет наше понимание Марса, но и обеспечивает необходимый контекст для понимания планет земной группы, таких как Земля.

Тем не менее, важно отметить, что исследования представляют собой региональные снимки Марса, и необходимы дальнейшие исследования в различных местах, чтобы получить более полное представление о недрах планеты. В настоящее время космические агентства не планируют проводить миссии, которые предоставили бы дополнительные данные для прояснения этого вопроса. Тем не менее, эти недавние исследования представляют собой значительный прогресс в разгадке загадок ядра Марса.