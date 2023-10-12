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Наука

Вертолет НАСА Ingenuity Mars установил новый рекорд скорости в 62-м полете

ByВики Ставропулу

Октябрь 12, 2023
Вертолет НАСА Ingenuity Mars установил новый рекорд скорости в 62-м полете

НАСА запланировало 62-й полет марсианского вертолета Ingenuity с целью установить новый рекорд скорости для винтокрылых аппаратов на Марсе. Первоначально планировалось совершить всего пять полетов в качестве демонстрации технологий, Ingenuity превзошел все ожидания и продолжает летать.

В своем предстоящем полете Ingenuity поднимется на высоту 18 метров и преодолеет 268 метров за 119.3 секунды с целевой скоростью десять метров в секунду. Предыдущий рейс, рейс 60, достиг максимальной скорости 8 м/с. Однако, согласно данным, проанализированным The Register, ожидается, что рейс 62 превзойдет этот рекорд.

По пройденному расстоянию и продолжительности рейс 62 займет 24-е и 34-е места соответственно. Последней вехой Ingenuity стало достижение рекорда высоты 24 метра на рейсе 61 в октябре 2023 года.

Стоит отметить, что деятельность Ingenuity примечательна, учитывая, что ее первоначальная миссия должна была завершиться более двух лет назад. Продолжающийся успех Ingenuity, работающий в сложных марсианских условиях, является свидетельством изобретательности инженеров и ученых, стоящих за проектом.

Примечательно, что попытка Ingenuity установить рекорд скорости совпадает с другим рекордом скорости, установленным марсоходом НАСА Perseverance Rover, который недавно преодолел 347.7 метра за один день без вмешательства человека.

В своем предстоящем полете Ingenuity будет взлетать и приземляться на аэродроме Тау, в его задачи входит получение изображений научных целей и расширение диапазона полета. Продолжающийся успех Ingenuity служит источником вдохновения и демонстрирует невероятные достижения, достигнутые при исследовании Марса.

By Вики Ставропулу

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