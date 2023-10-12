Потрясающие долины Марса: визуальное исследование

Европейское космическое агентство (ЕКА) опубликовало захватывающее видео, демонстрирующее часть марсианского Лабиринта Ноктиса, огромной системы глубоких долин, простирающихся на расстояние примерно 740 миль (1,190 километров), что эквивалентно длине Италии.

Анимация полета, составленная с использованием изображений, собранных космическим кораблем Mars Express ЕКА и его стереокамерой высокого разрешения (HSRC), показывает ландшафт, явно отличающийся от других регионов Марса, таких как относительно плоский кратер Джезеро, который в настоящее время исследуется марсоходом НАСА Perseverance в поисках. следов древней микробной жизни.

На видео представлен панорамный вид замечательной топографии, демонстрирующий характерный «грабен» — участки марсианской коры, которые опустились относительно окружающей среды. Каньоны и долины, видимые на снимках, имеют ширину до 18.6 миль (30 километров) и глубину 3.7 миль (6 километров).

Эти особенности возникли в результате интенсивной вулканической активности в близлежащем регионе Тарсис, в результате которой значительные части марсианской коры поднимались, растягивались и испытывали тектоническое напряжение. В результате кора утончалась, развивались разломы и погружались. Самые высокие плато, показанные на видео, представляют собой первоначальный уровень поверхности до того, как некоторые ее части были разрушены эрозией.

На видео также видны гигантские оползни, покрывающие склоны и дно долины, подчеркивающие огромные силы, формирующие марсианский ландшафт. Кроме того, на склонах долины можно наблюдать большие дюнные поля, созданные песком, разносимым в разные стороны марсианскими ветрами.

Космический корабль ЕКА «Марс-Экспресс» в течение последних двух десятилетий усердно вращался вокруг Красной планеты, выполняя широкий спектр научных исследований. В его задачи входит получение изображений поверхности Марса, картирование ее минерального состава и анализ атмосферных условий. Более того, космический корабль погружался под земную кору, чтобы исследовать взаимодействие различных явлений в марсианской среде.

Визуализация, представленная в видео, объединяет изображения с «Марсианского экспресса» с топографическими данными, полученными из цифровой модели местности, в результате чего создается замечательное и захватывающее трехмерное представление марсианского ландшафта.

Источники: ЕКА.