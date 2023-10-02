Марсоход Curiosity НАСА исследует хребет Гедиз Валлис на Марсе

Марсоход НАСА Curiosity успешно достиг хребта Гедиз Валлис, образования, которое научная группа миссии стремилась исследовать. Команда использовала специальное программное обеспечение марсохода для создания 3D-рендеринга хребта, оценив его высоту примерно в 70 футов (21 метр).

Curiosity провел 11 дней, с 14 по 25 августа, исследуя хребет, прежде чем продолжить свой путь на гору Шарп, куда он стабильно поднимается с 2014 года. Сейчас команда марсохода сосредоточена на поиске пути к левой стороне хребта. канал, видимый в верхней части 3D-рендеринга.

Исследование хребта Гедиз Валлис представляет большой интерес для ученых, поскольку дает ценную геологическую информацию о марсианском ландшафте. Изучая хребет, исследователи надеются лучше понять геологические процессы, которые сформировали Марс и его историю.

Способность Curiosity перемещаться и исследовать такие образования стала возможной благодаря его передовому программному обеспечению и надежной инженерии. Ровер оснащен сложными приборами и инструментами для анализа и изучения марсианской поверхности, предоставляющими важные данные для дальнейших исследований.

Успешное исследование хребта Гедиз Валлис является еще одной вехой в продолжающейся миссии Curiosity на Марс. Пока марсоход продолжает подниматься на гору Шарп, ученые с нетерпением ожидают предстоящих открытий. Данные, собранные Curiosity, будут способствовать нашему пониманию Марса и его потенциала для жизни в прошлом или настоящем.

источники:

- НАСА