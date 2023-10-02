CityLife

Раскрытие новых технологий и возможностей искусственного интеллекта

Наука

Марсоход Curiosity НАСА исследует хребет Гедиз Валлис на Марсе

ByРоберт Эндрю

Октябрь 2, 2023
Марсоход Curiosity НАСА исследует хребет Гедиз Валлис на Марсе

Марсоход НАСА Curiosity успешно достиг хребта Гедиз Валлис, образования, которое научная группа миссии стремилась исследовать. Команда использовала специальное программное обеспечение марсохода для создания 3D-рендеринга хребта, оценив его высоту примерно в 70 футов (21 метр).

Curiosity провел 11 дней, с 14 по 25 августа, исследуя хребет, прежде чем продолжить свой путь на гору Шарп, куда он стабильно поднимается с 2014 года. Сейчас команда марсохода сосредоточена на поиске пути к левой стороне хребта. канал, видимый в верхней части 3D-рендеринга.

Исследование хребта Гедиз Валлис представляет большой интерес для ученых, поскольку дает ценную геологическую информацию о марсианском ландшафте. Изучая хребет, исследователи надеются лучше понять геологические процессы, которые сформировали Марс и его историю.

Способность Curiosity перемещаться и исследовать такие образования стала возможной благодаря его передовому программному обеспечению и надежной инженерии. Ровер оснащен сложными приборами и инструментами для анализа и изучения марсианской поверхности, предоставляющими важные данные для дальнейших исследований.

Успешное исследование хребта Гедиз Валлис является еще одной вехой в продолжающейся миссии Curiosity на Марс. Пока марсоход продолжает подниматься на гору Шарп, ученые с нетерпением ожидают предстоящих открытий. Данные, собранные Curiosity, будут способствовать нашему пониманию Марса и его потенциала для жизни в прошлом или настоящем.

источники:
- НАСА

By Роберт Эндрю

Похожие темы

Наука

Обнаружен новый метод энергоэффективного производства карбамида

Октябрь 5, 2023 Роберт Эндрю
Наука

Древняя архитектурная техника вдохновляет на новый подход к повышению производительности металлоорганических каркасов

Октябрь 5, 2023 Роберт Эндрю
Наука

Важность управления настройками файлов cookie для персонализации работы в Интернете

Октябрь 5, 2023 Роберт Эндрю

Вы пропустили

Наука

Обнаружен новый метод энергоэффективного производства карбамида

Октябрь 5, 2023 Роберт Эндрю 0 комментариев
Наука

Древняя архитектурная техника вдохновляет на новый подход к повышению производительности металлоорганических каркасов

Октябрь 5, 2023 Роберт Эндрю 0 комментариев
Наука

Важность управления настройками файлов cookie для персонализации работы в Интернете

Октябрь 5, 2023 Роберт Эндрю 0 комментариев
Наука

Южнокорейские исследователи протестуют против предложенного правительством сокращения исследовательского бюджета

Октябрь 5, 2023 Роберт Эндрю 0 комментариев