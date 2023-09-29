Потенциальная связь между морскими пластиковыми отходами и устойчивостью к противомикробным препаратам

По мнению исследователей из SINTEF, NTNU и Университета Фессалии, морские пластиковые отходы могут быть фактором, способствующим распространению устойчивости к противомикробным препаратам (AMR) от патогенных бактерий к моллюскам или людям, занимающимся водными видами отдыха. Бактерии, обнаруженные в канализационных и сточных водах, имеют тенденцию образовывать биопленки на пластиковых поверхностях в океане. Эти биопленки действуют как инкубаторы устойчивости к противомикробным препаратам, поскольку бактерии обмениваются генетическими элементами при сборе в больших количествах. Наличие остатков противомикробных и химических веществ в сточных водах, а также некоторых химических веществ в самих пластмассах также может влиять на развитие устойчивости бактерий.

Исследователи планируют изучить масштабы этой проблемы с помощью проекта PlastiSpread. Этот проект, бюджет которого составляет 12 миллионов норвежских крон, будет реализован в период с июля 2023 года по июль 2027 года. Он финансируется Исследовательским советом Норвегии и координируется NTNU при участии SINTEF в качестве партнера по проекту. Норвежская часть исследования будет проходить в Тронхейме в сотрудничестве с местным муниципалитетом и очистными сооружениями. Аналогичное исследование также будет проведено в Греции, где использование антибиотиков в два раза выше, чем в Норвегии, чтобы обеспечить глобальную перспективу.

Это исследование направлено на то, чтобы пролить свет на потенциальные риски, связанные с морскими пластиковыми отходами и распространением устойчивости к противомикробным препаратам. Понимая механизмы, лежащие в основе этого явления, ученые надеются разработать стратегии по смягчению воздействия и защите как окружающей среды, так и здоровья человека. Это исследование подчеркивает острую необходимость комплексных решений по управлению отходами и подчеркивает важность сокращения пластикового загрязнения наших океанов.

источники:

- Новости Близнецов