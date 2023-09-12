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Наука

Астронавт ЕКА Маркус Вандт назначен на миссию Axiom 3

ByМамфо Брешиа

сентябрь 12, 2023
Астронавт ЕКА Маркус Вандт назначен на миссию Axiom 3

Астронавт проекта ЕКА Маркус Вандт из Швеции был выбран для поездки на Международную космическую станцию ​​(МКС) в рамках миссии Axiom 3 (Ax-3) в январе 2024 года. Миссия под названием Muninn поддерживается ЕКА и Шведским национальным космическим агентством ( СНСА). Маркус будет выполнять функции специалиста миссии под командованием Майкла Лопеса-Алегрии, главного астронавта Axiom Space, который будет представлять США и Испанию как гражданин с двойным гражданством.

Миссия Ax-3 станет первым коммерческим полетом человека в космос с астронавтом, спонсируемым ЕКА. Это подчеркивает поддержку ЕКА нового поколения исследователей космоса, использующих коммерческий доступ к космосу для стимулирования европейской экономики и продвижения знаний за пределы Земли.

В число других членов экипажа миссии Ax-3 входят Вальтер Вилладей, полковник и пилот итальянских ВВС, и специалист миссии Альпер Гезеравчи из Турции. Все три члена экипажа имеют большой опыт полетов и служили в ВВС своей страны.

Участие ЕКА в этой миссии демонстрирует приверженность агентства поддержке своих государств-членов и содействию ускоренным, краткосрочным миссиям, которые создают хорошую науку, информационно-просветительскую работу, образование и пользу для жизни на Земле. Ожидается, что миссия Ax-3 будет революционной и сделает европейские страны пионерами в развивающейся коммерческой космической отрасли.

Ракета SpaceX Falcon 9 запустит Ax-3 на космическом корабле SpaceX Crew Dragon из Космического центра НАСА Кеннеди во Флориде, США. После стыковки с МКС Маркус проведет до 14 дней, проводя исследования в области микрогравитации и образовательную деятельность.

В настоящее время Маркус проходит строгую программу подготовки в Европе, США, Канаде и Японии для подготовки к миссии. За его путешествием можно следить в блоге ESA Exploration, X и в Instagram.

Источник: ЕКА (Европейское космическое агентство) и Axiom Space.

By Мамфо Брешиа

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