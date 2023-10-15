Исследователи картируют генные переключатели в различных типах клеток мозга и их связь с нервно-психическими расстройствами

Исследователи из Калифорнийского университета в Сан-Диего добились значительного прогресса в понимании сложностей человеческого мозга, картируя генные переключатели в различных типах клеток мозга. В рамках крупномасштабной работы они проанализировали более миллиона клеток головного мозга человека и определили 107 различных подтипов клеток головного мозга. Это исследование, являющееся частью инициативы BRAIN, направлено на улучшение нашего понимания связей между типами клеток и нервно-психическими расстройствами.

Картирование различных типов клеток головного мозга и понимание их функций имеет решающее значение для открытия новых методов лечения, которые могут конкретно воздействовать на отдельные типы клеток, имеющие отношение к конкретным заболеваниям. Проанализировав огромное количество клеток головного мозга, исследователи смогли связать конкретные аспекты молекулярной биологии с широким спектром нервно-психических заболеваний, включая шизофрению, биполярное расстройство, болезнь Альцгеймера и большую депрессию.

Чтобы еще больше расширить свои выводы, исследователи использовали инструменты искусственного интеллекта (ИИ) для прогнозирования эффектов конкретных вариантов генов высокого риска. Этот подход позволил им предсказать, как вариации последовательностей ДНК влияют на регуляцию генов и способствуют развитию заболеваний. Понимая эти механизмы, исследователи могут разработать таргетные методы лечения и терапии различных нервно-психических расстройств.

Хотя это исследование дает новаторскую информацию о человеческом мозге и его патологиях, еще многое предстоит открыть. Текущие исследования в Калифорнийском университете в Сан-Диего в сотрудничестве с другими учреждениями направлены на изучение клеток разных типов человеческого мозга и изучение того, как мозг меняется во время развития и при заболеваниях. Этот углубленный анализ клеток головного мозга будет способствовать лучшему пониманию биологии, лежащей в основе нервно-психических расстройств, и потенциально приведет к новым возможностям реабилитации.

Исследование, о котором идет речь, опубликовано в журнале Science и вносит вклад в инициативу BRAIN Национального института здравоохранения, целью которой является революционизировать наше понимание мозга млекопитающих путем разработки новых нейротехнологий для характеристики типов нервных клеток.

Ссылки:

– «Сравнительный атлас доступности одноклеточного хроматина в человеческом мозге» Ян Эрика Ли, Себастьяна Прейссла, Майкла Миллера и др. (Наука)

– Инициатива BRAIN (Национальный институт здравоохранения)