Взаимосвязь между размером и количеством клеток в человеческом теле

Недавнее исследование, опубликованное в журнале PNAS, пролило свет на взаимосвязь между размером клеток и их количеством в организме человека. Исследователи собрали данные о размерах клеток из более чем 1,500 источников, идентифицировав около 400 уникальных типов клеток, распространенных в 60 тканевых системах. Они использовали эти данные, чтобы получить комплексное представление о параметрах всех основных типов клеток человека.

Исследование показало, что размеры клеток остаются одинаковыми для разных полов и возрастов, а количество клеток варьируется. Например, мужская модель показала, что клетки крови весят около 4.7 кг и делятся на 53 типа, охватывающие 30 тканевых систем. Мужской мозг содержит примерно 88 миллиардов нейронов и такое же количество ненейронов.

Одним из интересных результатов исследования является взаимосвязь между размером и количеством клеток. Было замечено, что с увеличением размера клетки ее количество уменьшается, и наоборот. Это предполагает почти обратную связь между размером клеток и их количеством.

Исследование также выявило распределение клеточной биомассы по различным типам клеток. Мышечные и жировые клетки составляют преимущественно клеточную биомассу, тогда как в составе клеток преобладают тромбоциты, эритроциты и лейкоциты. Исследование дает представление о спектре размеров человеческих клеток: эритроцит более чем в миллион раз меньше мышечной клетки.

В целом, это исследование расширяет наше понимание клеточного состава и функций человеческого тела. Он обеспечивает количественную основу для будущих исследований и способствует постоянным усилиям по профилированию каждого типа клеток человека с помощью таких инициатив, как Атлас клеток человека.

источники:

– «Количество и распределение клеток человека по размерам». ПНАС.