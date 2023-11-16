Миссия НАСА SPHEREx: картографирование тайн Вселенной

Предстоящая миссия НАСА SPHEREx призвана произвести революцию в нашем понимании Вселенной. Этот космический телескоп, запуск которого запланирован на апрель 2025 года, призван разгадать происхождение воды, формирование галактик и раннее расширение Вселенной. Работая в инфракрасном спектре, SPHEREx соберет ценные данные, которые будут доступны глобальной команде исследователей.

Инновационный дизайн SPHEREx теперь обретает форму, напоминая впечатляющий мегафон, который стоит на впечатляющей высоте 8.5 футов и простирается на 10.5 футов в ширину. Его уникальный внешний вид обусловлен конусообразными фотонными щитами, которые в настоящее время собираются в Лаборатории реактивного движения НАСА в Южной Калифорнии. Эти щиты защитят телескоп от чрезмерного света и тепла, излучаемых Солнцем и Землей.

Обладая тремя концентрическими конусами, SPHEREx будет проводить комплексное сканирование всего неба, аналогично сканированию внутренней части земного шара. Ежегодно космический корабль будет составлять две карты всего неба, что позволит ученым изучать космические явления с беспрецедентной точностью.

Одной из основных целей миссии SPHEREx является исследование происхождения воды и необходимых для жизни элементов. Измеряя количество водяного льда в межзвездных облаках, где формируются звезды и планеты, ученые стремятся пролить свет на происхождение ингредиентов, поддерживающих жизнь. Кроме того, SPHEREx будет анализировать коллективный свет, излучаемый галактиками, что позволит получить важную информацию об их эволюционной истории и формировании.

Составляя карту распределения миллионов галактик, SPHEREx также будет исследовать процесс быстрого расширения, известный как инфляция, который произошел через долю секунды после Большого взрыва. Эти данные будут способствовать нашему пониманию ранней Вселенной и ее последующей эволюции.

Для достижения этих амбициозных целей SPHEREx будет обнаруживать инфракрасный свет, выходящий за пределы видимого спектра. Инфракрасный свет, часто называемый тепловым излучением, излучается теплыми объектами, в том числе небесными телами. Чтобы обеспечить точные измерения, SPHEREx должен поддерживать чрезвычайно низкие температуры, ниже минус 350 градусов по Фаренгейту (минус 210 градусов по Цельсию).

Поскольку миссия НАСА SPHEREx вступает в завершающую стадию подготовки, растёт ожидание революционных открытий, которые она сделает. При поддержке глобальной команды ученых и ее передовых технологий SPHEREx готов раскрыть тайны Вселенной, обеспечивая более глубокое понимание нашего космического происхождения.

FAQ

1. Какова миссия СФЕРекс?

Миссия SPHEREx — это космический телескоп, разработанный НАСА для изучения происхождения воды, формирования галактик и раннего расширения Вселенной. Работая в инфракрасном спектре, он будет собирать данные, которые будут анализироваться глобальной командой исследователей.

2. Каково назначение фотонных щитов?

Фотонные щиты защищают телескоп SPHEREx от чрезмерного света и тепла, излучаемого Солнцем и Землей. Они имеют конусообразную форму и состоят из слоев легких материалов, таких как алюминиевые листы и алюминиевая сотовая конструкция.

3. Что СФЕРекс расскажет о происхождении воды?

SPHEREx будет измерять количество водяного льда в межзвездных облаках, где формируются звезды и планеты. Изучая эти регионы, ученые надеются раскрыть происхождение воды и других необходимых ингредиентов для жизни.

4. Как SPHEREx будет изучать формирование галактик?

SPHEREx будет анализировать коллективный свет, излучаемый галактиками, чтобы понять историю их эволюции. Измеряя свет миллионов галактик и его распределение, ученые могут определить, когда галактики начали формироваться и как их формирование менялось с течением времени.

5. Какие сведения о ранней Вселенной предоставит SPHEREx?

Составляя карту распределения галактик, SPHEREx будет исследовать быстрое расширение или инфляцию Вселенной, произошедшее вскоре после Большого взрыва. Эти данные будут способствовать нашему пониманию ранней Вселенной и ее последующей эволюции.