Во Вселенной обнаружены пептидоподобные молекулы: раскрытие происхождения жизни

Новые прорывы в наблюдательном картировании выявили присутствие во Вселенной пептидоподобных молекул, проливая свет на происхождение жизни. 30-метровый телескоп IRAM использовался для картографирования двух ключевых пептидоподобных молекул, HCONH2 и CH3CONH2, в составе комплекса Стрельца B2 (Sgr B2).

Проанализировав семь переходов HCONH2 и пять переходов CH3CONH2, ученые смогли составить карту пространственного распределения этих молекул и оценить температуру их возбуждения и плотность столбцов в молекулярной оболочке Sgr B2. Эти данные были получены с помощью диаграмм вращения.

Результаты особенно важны, поскольку HCONH2 и CH3CONH2 — две простейшие пептидоподобные молекулы, тесно связанные со строительными блоками жизни. Присутствие этих молекул во Вселенной позволяет предположить, что условия, необходимые для образования жизни, могут быть более распространенными, чем считалось ранее.

Анализ показывает, что температура возбуждения HCONH2 варьируется в зависимости от молекулярной оболочки Sgr B2, что дает представление о сложных химических процессах, происходящих в этой области. Кроме того, приняв ту же температуру возбуждения, что и у HCONH2, ученые также рассчитали плотность столбцов CH3CONH2.

Это открытие открывает новые возможности для исследований происхождения жизни, предоставляя ученым ценные данные для дальнейшего понимания химических процессов, происходящих во Вселенной. Поскольку технологии продолжают развиваться, дальнейшие картографические наблюдения и анализ пептидоподобных молекул в разных регионах могут открыть еще более интригующую информацию о строительных блоках жизни.

Часто задаваемые вопросы

Вопрос: Что такое пептидоподобные молекулы?

Петидоподобные молекулы — это органические молекулы, которые по базовой структуре напоминают пептиды, которые являются важными компонентами белков и играют решающую роль в биологических процессах.

Вопрос: Как были обнаружены эти пептидоподобные молекулы?

Наблюдения за картированием HCONH2 и CH3CONH2 были выполнены с использованием 30-метрового телескопа IRAM в направлении комплекса Стрелец B2 (Sgr B2). Различные переходы этих молекул были проанализированы для картирования их пространственного распределения и оценки температуры возбуждения и плотности столбца.

Вопрос: Что означает это открытие для происхождения жизни?

Присутствие пептидоподобных молекул во Вселенной позволяет предположить, что условия, необходимые для формирования жизни, могут быть более распространенными, чем считалось ранее. Это открытие дает ценную информацию о химических процессах, происходящих во Вселенной, и способствует нашему пониманию происхождения жизни.