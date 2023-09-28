Нейробиологи составили карту сложной зрительной системы крошечной осы

Нейробиологи из Института Флэтайрон в Нью-Йорке достигли революционного подвига, составив карту ранней зрительной системы паразитической осы. Оса по имени Megaphragma viggianii имеет крошечный мозг, состоящий всего из 8,600 клеток, но способна к сложному поведению, например к полету. Исследователи использовали передовые технологии визуализации, чтобы реконструировать всю систему на синаптическом уровне. Впервые зрительная система была полностью реконструирована из одного образца.

Крошечный размер мозга осы поражает, учитывая его сложность. Он похож на более крупный мозг, но проще и меньше. Это исследование не только углубляет наше понимание принципов работы нейронов, но и открывает потенциал для улучшения искусственного интеллекта. Изучая более простые нейронные системы, такие как мозг осы, исследователи надеются раскрыть механизмы и правила, которые управляют сложным поведением. Они стремятся лучше понять, как мозг осы обрабатывает визуальную информацию, и применить эти принципы к более сложному мозгу, такому как наш.

Картирование клеток мозга осы и связей между ними, называемых синапсами, было невероятно трудоемкой задачей, которую приходилось выполнять в основном вручную. Однако нейробиологи начали внедрять инструмент на базе искусственного интеллекта, чтобы ускорить этот процесс для будущих исследований. Благодаря своим исследованиям они открыли новую информацию о том, как осы видят и обрабатывают визуальную информацию.

В целом, это исследование не только проливает свет на возможности крошечного мозга, но и открывает путь к достижениям в области искусственного интеллекта. Понимание принципов работы более простых нейронных систем может помочь нам создать более совершенные инструменты искусственного интеллекта, которые смогут имитировать возможности человеческого мозга.

Источник: Фонд Саймонса.

Определения:

Синаптический уровень – уровень биологической организации, на котором нейроны общаются друг с другом через синапсы, соединения между нервными клетками.

Искусственный интеллект. Моделирование человеческого интеллекта в машинах, которые запрограммированы думать и учиться, как люди.

Нейроны – специализированные клетки нервной системы, передающие информацию в виде электрических импульсов.

Источники: Фонд Саймонса.