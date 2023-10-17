Mills CNC, эксклюзивный дистрибьютор станков DN Solutions и Zayer в Великобритании и Ирландии, демонстрирует автоматизированную производственную ячейку SYNERGi Premier на мероприятии открытых дверей FANUC, которое пройдет с 14 по 16 ноября. Эта выставка подчеркивает опыт Mills CNC как ведущего поставщика передовых систем автоматизации для производителей компонентов.

Ячейка SYNERGi Premier — это современное автоматизированное производственное решение, предназначенное для повышения производительности и эффективности. Он объединяет роботов, станки и другие передовые технологии FANUC для оптимизации производственных процессов. Ячейка предоставляет производителям большую гибкость, позволяя им производить высококачественные компоненты с минимальным вмешательством человека.

На дне открытых дверей FANUC компания Mills CNC стремится продемонстрировать возможности и преимущества ячейки SYNERGi Premier профессионалам отрасли и лицам, принимающим решения. Мероприятие служит платформой для демонстрации последних достижений в области автоматизации и производственных технологий.

Компания Mills CNC завоевала прочную репутацию поставщика инновационных решений для обрабатывающей промышленности. Являясь эксклюзивным дистрибьютором станков DN Solutions и Zayer, компания предоставляет клиентам самое современное оборудование и исключительный сервис. Их опыт в области передовых систем автоматизации позволяет производителям компонентов оптимизировать свою деятельность и оставаться впереди в быстро развивающейся отрасли.

В целом, демонстрация ячейки SYNERGi Premier на Дне открытых дверей FANUC демонстрирует стремление Mills CNC поддерживать производственный сектор путем предоставления передовых решений по автоматизации. Благодаря сотрудничеству с ведущими отраслевыми компаниями, такими как FANUC, Mills CNC продолжает внедрять инновации и повышать эффективность обрабатывающей промышленности.

Определения:

– Автоматизированная производственная ячейка: система, сочетающая в себе различные производственные технологии и компоненты автоматизации для оптимизации производственных процессов.

– Производитель компонентов: компания, которая производит отдельные детали или компоненты для более крупных продуктов или систем.

источники:

– Фрезы с ЧПУ: [исходный URL]

– FANUC: [исходный URL]