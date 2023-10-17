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Mills CNC демонстрирует ячейку SYNERGi Premier на дне открытых дверей FANUC

ByМамфо Брешиа

Октябрь 17, 2023
Mills CNC демонстрирует ячейку SYNERGi Premier на дне открытых дверей FANUC

Mills CNC, эксклюзивный дистрибьютор станков DN Solutions и Zayer в Великобритании и Ирландии, демонстрирует автоматизированную производственную ячейку SYNERGi Premier на мероприятии открытых дверей FANUC, которое пройдет с 14 по 16 ноября. Эта выставка подчеркивает опыт Mills CNC как ведущего поставщика передовых систем автоматизации для производителей компонентов.

Ячейка SYNERGi Premier — это современное автоматизированное производственное решение, предназначенное для повышения производительности и эффективности. Он объединяет роботов, станки и другие передовые технологии FANUC для оптимизации производственных процессов. Ячейка предоставляет производителям большую гибкость, позволяя им производить высококачественные компоненты с минимальным вмешательством человека.

На дне открытых дверей FANUC компания Mills CNC стремится продемонстрировать возможности и преимущества ячейки SYNERGi Premier профессионалам отрасли и лицам, принимающим решения. Мероприятие служит платформой для демонстрации последних достижений в области автоматизации и производственных технологий.

Компания Mills CNC завоевала прочную репутацию поставщика инновационных решений для обрабатывающей промышленности. Являясь эксклюзивным дистрибьютором станков DN Solutions и Zayer, компания предоставляет клиентам самое современное оборудование и исключительный сервис. Их опыт в области передовых систем автоматизации позволяет производителям компонентов оптимизировать свою деятельность и оставаться впереди в быстро развивающейся отрасли.

В целом, демонстрация ячейки SYNERGi Premier на Дне открытых дверей FANUC демонстрирует стремление Mills CNC поддерживать производственный сектор путем предоставления передовых решений по автоматизации. Благодаря сотрудничеству с ведущими отраслевыми компаниями, такими как FANUC, Mills CNC продолжает внедрять инновации и повышать эффективность обрабатывающей промышленности.

Определения:
– Автоматизированная производственная ячейка: система, сочетающая в себе различные производственные технологии и компоненты автоматизации для оптимизации производственных процессов.
– Производитель компонентов: компания, которая производит отдельные детали или компоненты для более крупных продуктов или систем.

источники:
– Фрезы с ЧПУ: [исходный URL]
– FANUC: [исходный URL]

By Мамфо Брешиа

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