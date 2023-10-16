Управление квантовой запутанностью для моделирования эффектов путешествия во времени

Ученые разработали метод управления квантовой запутанностью для имитации эффектов путешествия во времени. Квантовая запутанность — это явление, при котором две частицы необъяснимо связаны, причем их свойства и измерения связаны независимо от расстояния между ними. Альберт Эйнштейн назвал это «жутким действием на расстоянии».

Исследователи объединили этот метод управления квантовой запутанностью с квантовой метрологией — методом, используемым для высокочувствительных измерений, основанным на квантовой теории. Цель состоит в том, чтобы лучше понять квантовые явления, а не в том, чтобы построить машину времени.

Используя новый метод, ученые смогли создать замкнутые времяподобные кривые (КТК), которые представляют собой гипотетические траектории для целых вселенных, где время периодически возвращается в более раннее состояние. Хотя ЦОК еще не наблюдались, исследователи полагают, что их работа может дать представление о решении ранее невозможных проблем с использованием квантовых эффектов.

Ведущий автор исследования Дэвид Арвидссон-Шукур объяснил практическое применение своих выводов: «В нашей симуляции используются манипуляции с квантовой запутанностью, чтобы показать, как вы можете задним числом изменить свои предыдущие действия, чтобы гарантировать, что конечный результат будет именно тем, который вы хотите». Эту концепцию можно сравнить с отправкой подарка кому-то, не зная заранее его списка желаний, но имея возможность изменить подарок задним числом, используя информацию, полученную позже.

Важно отметить, что вероятность неудачного моделирования составляет 75 процентов, но использование фильтра может помочь исключить нежелательные результаты. Исследователи подчеркивают, что их работа направлена ​​на улучшение нашего понимания квантовых явлений, а не на создание реальных возможностей для путешествий во времени.

источники:

– Письма о физических проверках