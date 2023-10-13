Манипулирование нелинейными экситонными поляритонами в монослое WS2 с помощью искусственных решеток

Недавнее исследование, опубликованное в журнале Light: Science & Applications, изучает манипулирование экситонными поляритонами в атомно тонком полупроводнике, известном как WS2. Экситонные поляритоны — это гибридные квазичастицы, возникающие в результате сильной связи между экситонами и фотонами. Эта уникальная система позволяет исследователям изучать квантово-фотонные явления и физику многих тел при комнатной температуре.

WS2 является исключительным полупроводником благодаря тому, что он работает при комнатной температуре и обладает интригующими свойствами Valleytronics. Однако в микрорезонаторах WS2 общая сила нелинейного взаимодействия поляритонов может быть слабой по сравнению с другими широкозонными полупроводниками. Чтобы преодолеть это ограничение и добиться сильной нелинейности и термической стабильности, исследователи реализовали полностью детерминированные потенциальные ямы с помощью литографических мез.

Экспериментальные результаты демонстрируют успешный захват поляритонов в мезах, о чем свидетельствует дискретизация дисперсий фотолюминесценции и пространственно-ограниченных структур. Исследование также показывает, что взаимодействие поляритон-экситон доминирует в наблюдаемом спектральном сдвиге, который можно увеличить до шести раз за счет улучшения пространственного ограничения.

Кроме того, значительно улучшается когерентность захваченных поляритонов, что приводит к индивидуальной когерентности в пикосекундном диапазоне. Эти открытия открывают путь к разработке интегрированных устройств на основе поляритонов, включая модуляторы, квантовые источники и квантовые нейронные сети.

Исследователи подчеркивают преимущества своего подхода, который позволяет работать в условиях окружающей среды, удерживает поляритоны через фотонную часть мезы и позволяет реализовать полностью детерминированные потенциальные ямы. В целом, эта работа демонстрирует возможность манипулирования свойствами поляритонов в микрорезонаторах WS2 и закладывает основу для будущих исследований, включающих сложные потенциальные ландшафты и интегрированные поляритонные устройства при комнатной температуре.

Источник: Цихуа Сюн, Хунсин Сюй. Манипулирование нелинейными экситонными поляритонами в полупроводнике атомарной толщины с искусственными потенциальными ландшафтами. Свет: наука и приложения (2023).

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