Изменение поведения света: эффекты псевдогравитации в фотонных кристаллах

Исследователи добились значительного прогресса в манипулировании светом так, как если бы он испытывал воздействие гравитации. Эти результаты, опубликованные в журнале Physical Review A 28 сентября 2023 года, имеют значение для оптики, исследования материалов и развития связи 6G.

Теория относительности Альберта Эйнштейна уже давно установила, что гравитационные поля могут изменять путь электромагнитных волн, включая световые и терагерцовые электромагнитные волны. Ученые предположили, что деформация кристаллов в зоне более низкой энергии может имитировать эффекты гравитации, создавая явление, известное как псевдогравитация.

Команда исследователей под руководством профессора Кёко Китамура из Высшей инженерной школы Университета Тохоку намеревалась выяснить, может ли искажение решетки в фотонных кристаллах вызывать эффекты псевдогравитации. Фотонные кристаллы обладают уникальными свойствами, которые позволяют ученым манипулировать и контролировать поведение света внутри кристаллов, действуя как «контролеры движения» света.

Внеся искажение решетки, которое представляет собой прогрессивную деформацию регулярного расположения элементов внутри фотонных кристаллов, исследователи смогли изменить фотонную зонную структуру кристаллов. В результате лучи света следовали по изогнутым траекториям внутри кристаллов, сродни пути света, проходящего через массивный астрономический объект, такой как черная дыра.

В экспериментах использовался фотонный кристалл, искаженный кремнием, с постоянной решетки 200 микрометров и терагерцовые волны. Было успешно продемонстрировано отклонение этих волн, подобно тому, как гравитация искривляет траектории объектов.

Доцент Масаюки Фудзита из Университета Осаки отметил, что управление лучом в плоскости, наблюдаемое в терагерцовом диапазоне, может найти применение в связи 6G. Кроме того, эти результаты демонстрируют, как фотонные кристаллы могут использовать гравитационные эффекты, открывая путь к прогрессу в физике гравитона.

Это исследование открывает новые возможности в области исследования оптики и материалов, а также предлагает потенциальные достижения в коммуникационных технологиях. Изменяя и контролируя поведение света с помощью искажения решетки фотонных кристаллов, ученые могут открыть для себя дальнейшее понимание фундаментальной природы света и Вселенной.

Справочник журнала:

Нанджио, К. и др. (2023) Отклонение электромагнитных волн псевдогравитацией в искаженных фотонных кристаллах. Физический обзор А. doi:10.1103/PhysRevA.108.033522

Источник: Университет Тохоку.