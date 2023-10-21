Миссия Mars Orbiter Mission-2: исследование Марса с помощью мощной полезной нагрузки

Индия готовится к еще одной вехе в освоении космоса с предстоящей миссией Mars Orbiter Mission-2, также известной как Mangalyaan-2. Эта миссия будет оснащена разнообразным набором научной полезной нагрузки, каждая из которых находится на разных стадиях разработки.

Одной из ключевых полезных нагрузок является эксперимент по пыли на орбите Марса (MODEX), который сыграет решающую роль в подтверждении существования гипотетических марсианских колец и раскрытии источника пыли. Пыль потенциально может происходить от загадочных спутников Марса, Фобоса и Деймоса. Понимание происхождения этой пыли даст ценную информацию о геологических процессах на Марсе.

Другой важной полезной нагрузкой является эксперимент Radio Occultation (RO), который будет сосредоточен на измерении профилей нейтральной и электронной плотности в марсианской атмосфере. Этот эксперимент с использованием микроволнового передатчика направлен на более глубокое понимание состава и поведения атмосферы. Эти данные будут необходимы для изучения климата и погодных условий на Марсе.

Миссия «Мангальяан-2» также будет включать спектрометр энергетических ионов (EIS), который будет анализировать энергичные частицы в марсианской среде. Это поможет ученым изучить взаимодействие солнечного ветра и марсианской атмосферы, проливая свет на магнитное поле планеты и его влияние на атмосферу.

Кроме того, в состав миссии войдут зонд Ленгмюра и эксперимент с электрическим полем (LPEX). Эти инструменты будут измерять электрические поля и плотность плазмы в ионосфере Марса, предоставляя ценные данные о верхних слоях атмосферы и ее взаимодействии с солнечным ветром.

Миссия Mars Orbiter Mission-2 открывает большие перспективы для расширения наших знаний о Красной планете. Развертывая эти мощные полезные нагрузки, ISRO стремится собрать ценные данные о марсианской атмосфере, пыли и ионосфере. Информация, полученная в ходе этой миссии, будет способствовать нашему пониманию геологических и атмосферных процессов Марса.

Определения:

1. Полезная нагрузка: инструменты или оборудование, установленные на космическом корабле для выполнения конкретных научных или технических задач.

2. Эксперимент по пыли на орбите Марса (MODEX): научная полезная нагрузка, целью которой является подтверждение существования марсианских колец и изучение происхождения и состава пыли.

3. Эксперимент по радиозатмению (RO): полезная нагрузка, которая измеряет профили нейтральной и электронной плотности в марсианской атмосфере с помощью микроволновой технологии.

4. Спектрометр энергетических ионов (EIS): научный прибор, который анализирует энергичные частицы в марсианской среде.

5. Зонд Ленгмюра и эксперимент с электрическим полем (LPEX): инструменты, измеряющие электрические поля и плотность плазмы в марсианской ионосфере.

источники:

– ISRO (Индийская организация космических исследований)