ISRO планирует вторую миссию на Марс: Мангальян-2

ISRO тайно планирует свою вторую миссию на Марс, неофициально известную как «Мангальян-2», после успеха лунной миссии «Чандраяан-3» и миссии «Адитья-L1» на орбиту Солнца. Это произошло почти через десять лет после первой миссии Индийского космического агентства на орбите Марса в 2014 году, которая стала значительным достижением.

Новая миссия орбитального аппарата Марса направлена ​​на раскрытие новых загадок Красной планеты. Он будет оснащен четырьмя полезными нагрузками, включая Mars Orbit Dust Experiment (MODEX), который будет изучать характеристики пыли на орбите Марса. Еще одной полезной нагрузкой является эксперимент Radio Occultation (RO), который будет наблюдать изменения в радиосигналах, проходящих через атмосферу Марса, предоставляя ценные данные о ее составе.

Кроме того, миссия будет оснащена спектрометром энергетических ионов (EIS) для измерения энергии и распределения заряженных частиц вокруг Марса. Это поможет ученым понять магнитное поле планеты и его взаимодействие с солнечными ветрами. Наконец, будет зонд Ленгмюра и эксперимент с электрическим полем (LPEX) для изучения электрического поля и плазменных волн в ионосфере Марса.

Запуская «Мангальян-2», ISRO стремится продолжить исследование Марса и углубить наше понимание планеты. Эта миссия представляет собой еще одну веху в усилиях Индии по освоению космоса и подчеркивает приверженность страны научному прогрессу и инновациям.

источники:

– Pixabay (источник изображения)

- НАСА (информация о целях и полезной нагрузке Мангальян-2)