ISRO планирует вторую миссию на Марс с «Мангальяаном-2»

Индийская организация космических исследований (ISRO) готовится к своей второй миссии на Марс под названием Mars Orbiter Mission-2 (MOM-2) или Mangalyaan-2. Эта предстоящая миссия состоится после успешной миссии Chandrayaan-3 на Луну и продолжающейся миссии Aditya-L1. Цель «Мангальян-2» — дальнейшее исследование Красной планеты и расширение наших знаний о ее атмосфере, окружающей среде и межпланетной пыли.

«Мангальян-2» будет оснащен четырьмя полезными нагрузками, которые будут проводить различные научные эксперименты. Первая полезная нагрузка, Mars Orbit Dust Experiment (MODEX), направлена ​​на разгадку тайн высокогорных регионов Марса путем изучения количества, распространения и движения там веществ. Вторая полезная нагрузка, эксперимент Radio Occultation (RO), будет измерять профили электронной плотности и изучать атмосферу Марса. Третья полезная нагрузка, энергетический ионный спектрометр (EIS), будет сосредоточена на изучении частиц солнечной энергии и сверхтепловых частиц солнечного ветра. Наконец, Ленгмюровский зонд и эксперимент с электрическим полем (LPEX) будет использоваться для изучения плотности числа электронов, температуры электронов и волн электрического поля в плазменной среде Марса.

Если предположения и утверждения подтвердятся, Мангальян-2 станет еще одним значимым проектом для ISRO. Кроме того, руководитель ISRO С. Соманат сообщил, что Индия также планирует миссию по исследованию космоса на Венеру под названием Шукраян. Благодаря этим амбициозным планам и крупным миссиям, намеченным на ближайшие годы, ISRO продолжает приносить радость индийцам и вносить значительный вклад в область исследования космоса.

источники:

– Лаборатория физических исследований

– руководитель ISRO С. Соманат