Миссия Мангальян-2: вторая миссия ISRO на Марс

ISRO, Индийская организация космических исследований, готовится к своей второй миссии на Марс, известной как «Мангальян-2». Эта миссия появилась после исторического успеха миссии «Чандраян-3». ISRO вошла в историю в 2014 году со своей первой миссией орбитального аппарата Марса, также известной как Мангальян-1. Миссия «Мангальян-2» направлена ​​на сбор дополнительных данных о Марсе, Красной планете.

Одна из главных целей миссии «Мангальян-2» — раскрыть тайны Марса. Миссия будет включать в себя четыре полезных груза, один из которых — «Пылевой эксперимент на орбите Марса» (MODEX). MODEX был разработан для изучения происхождения, численности, распределения и потока межпланетной пыли на больших высотах на поверхности Марса. Этот эксперимент поможет ученым понять состав и поведение частиц пыли на Марсе.

Миссия «Мангальян-2» является значительным шагом вперед для ISRO в исследовании Марса. Благодаря этой миссии ISRO надеется получить больше информации о Красной планете и ее уникальных характеристиках. Данные, собранные в ходе этой миссии, будут способствовать нашему пониманию марсианской среды и улучшат наши знания о Солнечной системе в целом.

Благодаря своей амбициозной космической программе ISRO продолжает добиваться успехов в освоении космоса. Миссия «Мангальян-2» является частью постоянных усилий ISRO по расширению нашего понимания Вселенной и расширению границ научных открытий.

источники:

- Hindustan Times