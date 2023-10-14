Миссия Мангальян-2: вторая миссия Индии на Марс

Индия готовится к своей второй миссии на Марс, известной как Mars Orbiter Mission-2 или миссия Mangalyaan-2. Эта миссия является важной вехой в освоении космоса после успеха первой индийской миссии на Марс, которая достигла орбиты вокруг Красной планеты девять лет назад.

Миссия «Мангальян-2» будет нести целый ряд научных грузов, каждый из которых находится на разных стадиях разработки. Эти полезные нагрузки включают эксперимент с пылью на орбите Марса (MODEX), эксперимент по радиозатмению (RO), спектрометр энергетических ионов (EIS), зонд Ленгмюра и эксперимент с электрическим полем (LPEX).

Эксперимент по пыли на орбите Марса (MODEX) будет изучать частицы пыли, присутствующие в марсианской атмосфере. Это даст ценную информацию о составе и поведении этих частиц.

Эксперимент Radio Occultation (RO) направлен на изучение распространения радиоволн через марсианскую атмосферу. Этот эксперимент поможет ученым понять структуру и свойства атмосферы.

Спектрометр энергетических ионов (EIS) будет измерять энергичные ионы, присутствующие в марсианской среде. Эти данные будут способствовать нашему пониманию взаимодействия между планетой и окружающей ее космической средой.

Зонд Ленгмюра и эксперимент с электрическим полем (LPEX) будут изучать электрические поля и заряженные частицы, присутствующие в марсианской ионосфере. Этот эксперимент внесет свой вклад в наши знания о динамике ионосферы и плазменных процессах на Марсе.

Миссия «Мангальян-2» — это амбициозная инициатива, демонстрирующая растущие возможности Индии в освоении космоса. Цель проекта – углубить наше понимание Марса и внести вклад в знания мирового научного сообщества о Красной планете.

источники:

- НАСА

– Pixabay