CityLife

Раскрытие новых технологий и возможностей искусственного интеллекта

Наука

Индийская организация ISRO планирует миссию марсианского орбитального аппарата-2

ByГабриэль Бота

Октябрь 3, 2023
Индийская организация ISRO планирует миссию марсианского орбитального аппарата-2

Индийская организация космических исследований (ISRO) готовится к своей второй миссии на Марс после успеха первой миссии марсианского орбитального аппарата (Мангальян-1) девять лет назад. Марсианский орбитальный аппарат Миссия-2, также известный как Мангальян-2, будет нести четыре полезных груза для изучения различных аспектов Красной планеты.

Полезная нагрузка на борту космического корабля будет включать в себя Mars Orbiter Dust Experiment (MODEX), который будет анализировать межпланетные частицы пыли и их распределение на Марсе. Эксперимент «Радиозатмение» (RO) позволит измерить профили плотности нейтронов и электронов в марсианской атмосфере. Энергетический ионный спектрометр (EIS) будет анализировать солнечную энергию и частицы солнечного ветра, помогая понять потерю атмосферы планеты. Кроме того, Ленгмюровский зонд и эксперимент с электрическим полем (EFE) предоставит данные о плазменной среде на Марсе.

Инструмент MODEX сыграет решающую роль в понимании происхождения и характеристик частиц межпланетной пыли на Марсе. Это также поможет подтвердить наличие гипотетического кольца вокруг Марса и определить, исходит ли межпланетная пыль от его спутников, Фобоса и Деймоса.

Предыдущая миссия «Мангальян-1» была первой успешной планетарной миссией Индии, сделав страну четвертой страной, достигшей марсианской орбиты. Он нес пять научных грузов для изучения марсианской поверхности, морфологии, минералогии и атмосферы.

Источники: официальный представитель ISRO, документы миссии.

Определения: ISRO – Индийская организация космических исследований.

By Габриэль Бота

Похожие темы

Наука

Обнаружен новый метод энергоэффективного производства карбамида

Октябрь 5, 2023 Роберт Эндрю
Наука

Древняя архитектурная техника вдохновляет на новый подход к повышению производительности металлоорганических каркасов

Октябрь 5, 2023 Роберт Эндрю
Наука

Важность управления настройками файлов cookie для персонализации работы в Интернете

Октябрь 5, 2023 Роберт Эндрю

Вы пропустили

Наука

Обнаружен новый метод энергоэффективного производства карбамида

Октябрь 5, 2023 Роберт Эндрю 0 комментариев
Наука

Древняя архитектурная техника вдохновляет на новый подход к повышению производительности металлоорганических каркасов

Октябрь 5, 2023 Роберт Эндрю 0 комментариев
Наука

Важность управления настройками файлов cookie для персонализации работы в Интернете

Октябрь 5, 2023 Роберт Эндрю 0 комментариев
Наука

Южнокорейские исследователи протестуют против предложенного правительством сокращения исследовательского бюджета

Октябрь 5, 2023 Роберт Эндрю 0 комментариев