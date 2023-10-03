Индийская организация ISRO планирует миссию марсианского орбитального аппарата-2

Индийская организация космических исследований (ISRO) готовится к своей второй миссии на Марс после успеха первой миссии марсианского орбитального аппарата (Мангальян-1) девять лет назад. Марсианский орбитальный аппарат Миссия-2, также известный как Мангальян-2, будет нести четыре полезных груза для изучения различных аспектов Красной планеты.

Полезная нагрузка на борту космического корабля будет включать в себя Mars Orbiter Dust Experiment (MODEX), который будет анализировать межпланетные частицы пыли и их распределение на Марсе. Эксперимент «Радиозатмение» (RO) позволит измерить профили плотности нейтронов и электронов в марсианской атмосфере. Энергетический ионный спектрометр (EIS) будет анализировать солнечную энергию и частицы солнечного ветра, помогая понять потерю атмосферы планеты. Кроме того, Ленгмюровский зонд и эксперимент с электрическим полем (EFE) предоставит данные о плазменной среде на Марсе.

Инструмент MODEX сыграет решающую роль в понимании происхождения и характеристик частиц межпланетной пыли на Марсе. Это также поможет подтвердить наличие гипотетического кольца вокруг Марса и определить, исходит ли межпланетная пыль от его спутников, Фобоса и Деймоса.

Предыдущая миссия «Мангальян-1» была первой успешной планетарной миссией Индии, сделав страну четвертой страной, достигшей марсианской орбиты. Он нес пять научных грузов для изучения марсианской поверхности, морфологии, минералогии и атмосферы.

Источники: официальный представитель ISRO, документы миссии.

Определения: ISRO – Индийская организация космических исследований.