Мангальян-2: ISRO готовится ко второй миссии на Марс спустя 9 лет после успеха MOM

Индийская организация космических исследований (ISRO) готовится запустить еще один космический корабль на Марс, спустя девять лет после успешной первой попытки вывести ракету на орбиту вокруг Красной планеты. Предстоящая миссия, известная как «Мангальян-2» или «Марсианская орбитальная миссия-2», направлена ​​на изучение межпланетной пыли и различных аспектов Марса, включая его атмосферу и окружающую среду.

Предыдущая миссия ISRO, Mars Orbiter Mission (MOM), добилась значительных успехов в 2014 году. Основываясь на этом, космическое агентство теперь полностью готово к своей второй миссии на Марс. Согласно документам, полученным Hindustan Times, «Мангальян-2» будет нести четыре полезных груза для проведения этих исследований.

Хотя подробности о полезной нагрузке не сообщаются, в настоящее время они находятся на разных стадиях разработки. Это указывает на то, что ISRO активно работает над научными приборами, которые будут на борту «Мангальяана-2». Изучая межпланетную пыль, ученые ISRO надеются получить представление о происхождении и составе космической пыли, а также о ее взаимодействии с марсианской атмосферой.

Возобновление внимания ISRO к Марсу произошло после двух других важных миссий – Chandrayaan-3 и продолжающейся солнечной миссии Aditya-L1. Эти миссии еще больше укрепили возможности Индии в освоении космоса и проложили путь для более амбициозных научных начинаний.

«Мангальян-2» является свидетельством растущего опыта Индии в освоении космоса. Успех миссий на Марс не только повышает научную репутацию страны, но и способствует пониманию человечеством Марса и нашей солнечной системы в целом.

Источник: Hindustan Times