Индия планирует вторую миссию на Марс с «Мангальяаном-2»

Индия готовится отправить еще один космический корабль на Марс, спустя девять лет после своей исторической первой миссии. Индийская организация космических исследований (ISRO) намерена в ближайшем будущем запустить «Мангальян-2», неофициально известную как «Марсианская орбитальная миссия-2». Миссия будет нести четыре полезных груза для изучения различных аспектов Марса, включая межпланетную пыль, марсианскую атмосферу и окружающую среду.

Одна из полезных нагрузок, Mars Orbit Dust Experiment (MODEX), поможет ученым понять происхождение, численность, распределение и поток частиц пыли на больших высотах на Марсе. Другой эксперимент, эксперимент «Радиозатмение» (RO), направлен на измерение профилей нейтральной и электронной плотности в марсианской атмосфере. В этом эксперименте используется микроволновый передатчик, работающий на частоте X-диапазона.

ISRO также планирует разработать спектрометр энергетических ионов (EIS) для определения характеристик частиц солнечной энергии и сверхтепловых частиц солнечного ветра в марсианской среде. Кроме того, эксперимент с зондом Ленгмюра и электрическим полем (LPEX) позволит измерить плотность электронов, температуру электронов и волны электрического поля, что обеспечит лучшее понимание плазменной среды на Марсе.

В 2014 году Индия достигла важной вехи, успешно выйдя на орбиту Марса с первой попытки. Первая марсианская миссия несла пять научных грузов для изучения различных аспектов особенностей поверхности, морфологии, минералогии и атмосферы планеты. В задачи входило проектирование и запуск космического корабля Mars Orbiter, способного автономно работать во время путешествия и на орбите вокруг Марса.

Возобновление внимания Индии к исследованию Марса подчеркивает ее приверженность развитию научных знаний и технологических возможностей в освоении космоса. С помощью «Мангальян-2» исследователи надеются собрать больше данных о Марсе и получить представление о его атмосфере, окружающей среде и потенциальной обитаемости. Эта миссия представляет собой еще один важный шаг в амбициозной программе Индии по исследованию космоса.

источники:

- Индостан Таймс