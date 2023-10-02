Мангальян-2: Индия планирует вторую миссию на Марс

Индийская организация космических исследований (ISRO) готовится запустить свою вторую миссию на Марс, «Мангальян-2», спустя девять лет после успеха своей первой миссии, в ходе которой ракета была выведена на орбиту вокруг Красной планеты. Согласно документам, к которым имеет доступ HT, «Мангальян-2» будет нести четыре полезных груза для изучения различных аспектов Марса.

Полезная нагрузка на борту «Мангальяан-2» включает эксперимент с пылью на орбите Марса (MODEX), эксперимент по радиозатмению (RO), спектрометр энергетических ионов (EIS) и эксперимент с зондом Ленгмюра и электрическим полем (LPEX). MODEX поможет понять происхождение, численность, распределение и поток частиц межпланетной пыли на больших высотах Марса.

Эксперимент RO направлен на измерение профилей нейтральной и электронной плотности, в то время как EIS будет характеризовать частицы солнечной энергии и сверхтепловые частицы солнечного ветра в марсианской среде. LPEX будет измерять плотность электронов, температуру электронов и волны электрического поля, чтобы лучше понять плазменную среду на Марсе.

Успех первой миссии Индии на Марс 24 сентября 2014 года сделал Индию четвертым космическим агентством в мире, выведшим космический корабль на орбиту Марса, и первым, сделавшим это с первой попытки. Миссия, запущенная 5 ноября 2013 года, несла пять научных грузов для изучения особенностей поверхности, морфологии, минералогии и атмосферы планеты.

Источники: «Хиндустан Таймс».

Определения:

ISRO: Индийская организация космических исследований (ISRO) — национальное космическое агентство Индии. Он отвечает за планирование, разработку и выполнение космических миссий Индии.

«Мангальян-2»: «Мангальян-2» — вторая миссия ISRO на Марс. Целью проекта является изучение различных аспектов Марса, включая межпланетную пыль, марсианскую атмосферу и окружающую среду.

Полезная нагрузка. В контексте космической миссии под полезной нагрузкой понимаются инструменты или оборудование, перевозимые космическим кораблем для научных или технологических целей.

Источники:

«Хиндустан Таймс»: [Ссылка]