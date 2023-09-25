Мрачное будущее: млекопитающим может грозить исчезновение через 250 миллионов лет

Новое исследование предупреждает, что млекопитающие, включая человека, могут оказаться на грани исчезновения в течение следующих 250 миллионов лет. Исследователи использовали виртуальное моделирование, чтобы спрогнозировать будущее нашей планеты, принимая во внимание такие факторы, как движение континентов, изменения в составе атмосферы и возрастающую яркость Солнца.

Исследование, проведенное Александром Фарнсвортом, ученым-палеоклиматологом из Бристольского университета, показало, что сочетание более яркого солнца, изменений в географии континентов и повышенного уровня углекислого газа создаст среду, в которой млекопитающие не смогут выжить. в.

Исследователи предсказали формирование суперконтинента, получившего название Пангея Ультима, вдоль экватора через 250 миллионов лет в будущем. Компьютерное моделирование показало, что большая часть суши на Пангее Ультима будет испытывать опасно высокие температуры. Земля нагревается быстрее, чем океан, и, если объединить все континенты, возникнут обширные внутренние области, где температура резко возрастет.

Кроме того, топография Пангеи Ультима с обширными участками плоской суши вдали от океана замедлит процесс удаления углекислого газа из атмосферы. Модель также предполагает, что суперконтинент будет усеян вулканами, которые выделяют большое количество углекислого газа, что еще больше усугубляет эффект потепления.

Хотя некоторые районы на окраинах Пангеи Ультима могут быть пригодны для выживания млекопитающих, исследователи пришли к выводу, что на большей части суперконтинента будет слишком жарко для выживания млекопитающих, что, возможно, приведет к массовому вымиранию.

Стоит отметить, что модель не учла постепенное снижение тепла, уходящего из недр Земли, что могло бы привести к меньшему количеству извержений вулканов и меньшему выбросу углекислого газа в атмосферу. Этот фактор может продлить выживание млекопитающих, хотя точная продолжительность остается неизвестной.

Тем не менее, это исследование представляет мрачное будущее для млекопитающих, если прогнозируемый сценарий суперконтинента и повышения температуры станет реальностью.

источники:

- Нью-Йорк Таймс

– Природа-геофизика