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Исследование показало, что млекопитающие, вероятно, столкнутся с исчезновением на следующем суперконтиненте

ByМамфо Брешиа

сентябрь 27, 2023
Исследование показало, что млекопитающие, вероятно, столкнутся с исчезновением на следующем суперконтиненте

Новое исследование показывает, что млекопитающие, скорее всего, будут уничтожены формированием следующего суперконтинента Земли, Пангеи Ультима. Моделируя жароустойчивость млекопитающих и принимая во внимание будущие климатические условия Земли, исследователи из Бристольского университета предсказали, что формирование Пангеи Ультима приведет к вымиранию млекопитающих. В исследовании, опубликованном в журнале Nature Geoscience, использовалась климатическая модель, учитывающая изменения температуры поверхности земли, повышенную интенсивность солнечной радиации и повышенный уровень углекислого газа в атмосфере.

Суперконтиненты исторически были связаны с массовыми вымираниями: четыре из последних пяти вымираний совпадали с образованием суперконтинентов. Ожидается, что следующий суперконтинент, Пангея Ультима, сформируется примерно через 250 миллионов лет. Пангея Ультима будет значительно горячее, чем нынешняя Земля, ей будет не хватать охлаждающего эффекта океанов и она будет поглощать больше радиации от более старого и более активного Солнца. Суперконтинент также будет иметь более высокий уровень углекислого газа из-за вулканической активности.

Жаркие и негостеприимные условия Пангеи Ультима станут серьезной проблемой для млекопитающих. У млекопитающих есть приспособления, позволяющие им справляться с высокими температурами, такие как потовые железы и система кровообращения, отводящая тепло. Однако их механизмы регулирования температуры начинают выходить из строя, когда температура поднимается выше 104 градусов по Фаренгейту (40 градусов по Цельсию) в сухую жару или 95 градусов по Фаренгейту (35 градусов по Цельсию) во влажных условиях.

Исследователи использовали климатическую модель для моделирования температуры и влажности на Пангее Ультима. Моделирование показало, что только 8% суши суперконтинента будут пригодны для обитания млекопитающих из-за повышения температуры и влажности. Исследование также предполагает, что массивные извержения вулканов, образующие покрытые лавой регионы, известные как крупные магматические провинции, могут способствовать экстремальному повышению температуры.

Хотя рептилии и другие организмы могут быть лучше адаптированы к суровым условиям Пангеи Ультима, остается неясным, выживут ли какие-либо виды. В исследовании делается вывод, что будущая адаптивность растений и устойчивость морских экосистем нуждаются в дальнейших исследованиях, чтобы лучше понять влияние Pangea Ultima на все формы жизни.

источники: www.livescience.com

Изображение: Unsplash

By Мамфо Брешиа

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