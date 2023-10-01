Подготовка к жизни на Луне и Марсе: аналоговые космические объекты

Важным аспектом подготовки к колонизации человеком Луны или Марса является практика. Чтобы имитировать условия внеземной среды, здесь, на Земле, создаются «пространства», известные как аналоговые космические объекты. Хотя этот опыт может не полностью воспроизвести невесомость, эти объекты призваны имитировать различные аспекты предполагаемого пункта назначения, будь то Луна, Марс или космическая станция.

Эти аналоговые космические объекты служат двойной цели. Во-первых, они проводят подготовку астронавтов, помогая им адаптироваться к уникальным задачам, с которыми им придется столкнуться в космосе. Во-вторых, они предоставляют исследователям платформу для изучения поведения и физиологических изменений, с которыми сталкиваются люди, живущие в изоляции во враждебных и неприятных условиях.

Исследователи собирают образцы слюны, мочи, крови и фекалий космонавтов, чтобы изучить изменения в их кишечном микробиоме, уровне стресса и иммунных реакциях. По всему миру существует около 20 аналогов космических объектов, расположенных в пустынных местах, напоминающих ландшафты других планет. Например, один из таких объектов занимает площадь 1,200 квадратных футов и расположен в горной пустыне на Гавайях на высоте 8,200 футов, отражая марсианский пейзаж.

Чтобы еще больше повысить достоверность, обитатели этих аналоговых космических объектов общаются по телефонам, которые обеспечивают 20-минутную задержку сигнала, аналогичную той, которая наблюдается в космическом пространстве. Кроме того, они потребляют замороженные продукты и даже компостируют собственные отходы, подражая трудностям жизни на другой планете.

Однако жить в таких учреждениях может быть непросто. В статье в Undark рассказывается о случае женщины-волонтера, которая испытала трудности с реинтеграцией в обычную жизнь после восьми месяцев пребывания в российском аналогическом учреждении. Это говорит о том, что психологическое воздействие изоляции и заключения в этой моделируемой среде не следует недооценивать.

В заключение отметим, что аналоговые космические объекты играют жизненно важную роль в подготовке людей к жизни на Луне или Марсе. Эти тренировочные пространства не только помогают астронавтам ознакомиться с уникальными условиями, с которыми им придется столкнуться, но также предоставляют исследователям ценную информацию о том, как человеческое тело и разум адаптируются к экстремальным условиям. Изучая поведение, физиологию и психологические эффекты жизни в этих смоделированных условиях, мы сможем лучше подготовиться к трудностям, которые ждут нас впереди, когда мы отправимся за пределы Земли.

Определения:

– Аналоговые космические объекты: Пространства на Земле, предназначенные для имитации условий других планет или космической среды.

– Кишечный микробиом: сообщество микроорганизмов, обитающих в пищеварительном тракте и играющих решающую роль в пищеварении и общем состоянии здоровья.

источники:

Undark (URL-адрес не указан)