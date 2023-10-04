Как ученые используют сверхбыстрые лазерные импульсы для захвата движения электронов

Ученые были удостоены Нобелевской премии по физике 2023 года за новаторские исследования движения электронов с помощью сверхбыстрых лазерных импульсов. Электроны, которые играют решающую роль в структуре атомов и молекул, движутся с невероятной скоростью. Чтобы зафиксировать их движение, физики разработали инструменты, работающие в аттосекундном масштабе.

Аттосекунда — это одна миллиардная миллиардная доля секунды, что делает ее трудной для понимания единицей времени. Аттосекундные импульсы, похожие на быстрый затвор или стробоскоп в фотографии, используются для освещения сверхбыстрого движения электронов. Эти импульсы генерируются с помощью мощных лазеров.

Направленный на атомы благородного газа, такого как аргон, мощный фемтосекундный лазерный импульс создает сильное электрическое поле, которое опускает «стенку», удерживающую электроны внутри атома. Электроны в процессе, называемом квантовым туннелированием, проходят через эту опущенную стенку, а затем ускоряются и врезаются обратно в свои родительские атомы электрическим полем лазера. Этот процесс повторного столкновения генерирует вспышки лазерного света длительностью в аттосекунды.

Чтобы запечатлеть эти аттосекундные фильмы движения электронов, используется спектроскопия накачки-зонда. Импульс «накачки» инициирует движение электронов, а импульс «зонда» фиксирует их изображение через разные промежутки времени. Сложные методы, такие как фотоэлектронная спектроскопия и фотонная спектроскопия, используются для сбора информации о движении электронов.

Эти аттосекундные фильмы дают фундаментальное представление о поведении электронов в невероятно коротком временном масштабе. Исследователи уже измерили расположение электрического заряда в органических молекулах, что может иметь значение для управления электрическими токами на молекулярном уровне.

Помимо фундаментальных исследований, способность управлять поведением электронов в аттосекундном масштабе имеет потенциальное применение в различных областях. Это может позволить лазерное управление химическими реакциями, что приведет к созданию новых молекул, которые невозможно синтезировать с помощью существующих методов. Кроме того, коротковолновые аттосекундные импульсы могут найти применение в литографии в крайнем ультрафиолете (EUV) для производства полупроводников.

В заключение отметим, что возможность улавливать движение электронов с помощью сверхбыстрых лазерных импульсов открыла новые возможности для понимания и контроля их поведения в аттосекундном масштабе. Эти знания могут в будущем произвести революцию в химическом синтезе, электронной коммутации и производстве полупроводников.

источники:

– [Источник 1: Шведская королевская академия наук, Нобелевская премия по физике 2023 г.]

– [Источник 2: Национальная ускорительная лаборатория SLAC]