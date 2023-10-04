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Как ученые используют сверхбыстрые лазерные импульсы для захвата движения электронов

ByВики Ставропулу

Октябрь 4, 2023
Как ученые используют сверхбыстрые лазерные импульсы для захвата движения электронов

Ученые были удостоены Нобелевской премии по физике 2023 года за новаторские исследования движения электронов с помощью сверхбыстрых лазерных импульсов. Электроны, которые играют решающую роль в структуре атомов и молекул, движутся с невероятной скоростью. Чтобы зафиксировать их движение, физики разработали инструменты, работающие в аттосекундном масштабе.

Аттосекунда — это одна миллиардная миллиардная доля секунды, что делает ее трудной для понимания единицей времени. Аттосекундные импульсы, похожие на быстрый затвор или стробоскоп в фотографии, используются для освещения сверхбыстрого движения электронов. Эти импульсы генерируются с помощью мощных лазеров.

Направленный на атомы благородного газа, такого как аргон, мощный фемтосекундный лазерный импульс создает сильное электрическое поле, которое опускает «стенку», удерживающую электроны внутри атома. Электроны в процессе, называемом квантовым туннелированием, проходят через эту опущенную стенку, а затем ускоряются и врезаются обратно в свои родительские атомы электрическим полем лазера. Этот процесс повторного столкновения генерирует вспышки лазерного света длительностью в аттосекунды.

Чтобы запечатлеть эти аттосекундные фильмы движения электронов, используется спектроскопия накачки-зонда. Импульс «накачки» инициирует движение электронов, а импульс «зонда» фиксирует их изображение через разные промежутки времени. Сложные методы, такие как фотоэлектронная спектроскопия и фотонная спектроскопия, используются для сбора информации о движении электронов.

Эти аттосекундные фильмы дают фундаментальное представление о поведении электронов в невероятно коротком временном масштабе. Исследователи уже измерили расположение электрического заряда в органических молекулах, что может иметь значение для управления электрическими токами на молекулярном уровне.

Помимо фундаментальных исследований, способность управлять поведением электронов в аттосекундном масштабе имеет потенциальное применение в различных областях. Это может позволить лазерное управление химическими реакциями, что приведет к созданию новых молекул, которые невозможно синтезировать с помощью существующих методов. Кроме того, коротковолновые аттосекундные импульсы могут найти применение в литографии в крайнем ультрафиолете (EUV) для производства полупроводников.

В заключение отметим, что возможность улавливать движение электронов с помощью сверхбыстрых лазерных импульсов открыла новые возможности для понимания и контроля их поведения в аттосекундном масштабе. Эти знания могут в будущем произвести революцию в химическом синтезе, электронной коммутации и производстве полупроводников.

источники:

– [Источник 1: Шведская королевская академия наук, Нобелевская премия по физике 2023 г.]
– [Источник 2: Национальная ускорительная лаборатория SLAC]

By Вики Ставропулу

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