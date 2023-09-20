Установление контакта: исследователи успешно соединили отдельные графеновые наноленты

Исследователи из Университета Иллинойса Урбана-Шампейн разработали метод «связывания» графеновых нанолент (GNR), класса одномерных материалов, которые могут иметь важное значение для масштабирования микроэлектронных устройств. Команда изготовила металлические контакты нанометрового размера на отдельных GNR, используя процесс сканирующей туннельной микроскопии с прямой записью (СТМ). Этот метод позволяет точно изготовить металлические контакты для конкретных GNR, обеспечивая функциональность устройства, необходимую для работы транзистора.

Графен, слой атомов углерода толщиной в один атом, уже давно считается потенциальным высокоскоростным электронным материалом с возможностью замены кремния. Однако сам графен не является полупроводником. Чтобы придать графену полупроводниковые свойства, его необходимо сделать очень маленьким или придать ему определенную форму, например ленты. В этом исследовании были синтезированы GNR атомарной точности и успешно созданы металлические контакты.

Команда использовала сканирующий туннельный микроскоп для сканирования поверхности и идентификации GNR. Как только GNR был обнаружен, исследователи использовали электронный луч в СТМ, чтобы вызвать осаждение металла и создать провода. Этот точный метод подключения позволил контролируемо изготавливать металлические контакты на GNR. Исследователи также обнаружили, что электронный характер GNR менялся при применении металлических контактов, демонстрируя способность намеренно изменять их свойства.

Одним из преимуществ этого метода является то, что он проводится в среде сверхвысокого вакуума, что гарантирует отсутствие в материале атмосферных загрязнений, которые могут ухудшить характеристики устройства. Следующим шагом исследовательской группы является создание работающего транзистора с использованием изготовленных GNR и измерение его характеристик.

Этот прорыв в подключении отдельных GNR открывает новые возможности для разработки высокоскоростных электронных устройств и открывает путь для дальнейшего развития технологии на основе графена.

Источник: Инженерный колледж Грейнджера Университета Иллинойса.