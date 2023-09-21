Исследователи разрабатывают метод «соединения» графеновых нанолент для микроэлектроники

Исследователи совершили прорыв в разработке графеновых нанолент (GNR), класса одномерных материалов, перспективных для использования в микроэлектронных устройствах. Команда использовала процесс, основанный на сканирующей туннельной микроскопии (СТМ) с прямой записью, для изготовления металлических контактов нанометрового размера на отдельных GNR, что позволяет контролировать их электронные свойства.

Графен, слой атомов углерода толщиной в один атом, привлек внимание как потенциальный высокоскоростной электронный материал. Однако отсутствие у него полупроводниковых свойств было ограничением. В этом исследовании были созданы GNR атомарной точности и успешно изготовлены металлические контакты, обеспечивающие необходимую функциональность для работы транзистора.

Исследователи использовали технику, включающую сканирующий туннельный микроскоп, для сканирования поверхности и идентификации подходящих GNR. Как только GNR был идентифицирован, было инициировано осаждение металла с использованием электронного луча для создания проводки. Этот метод подключения GNR оказался более точным и менее неопределенным, чем предыдущие методы.

Одним из преимуществ этого метода является то, что он выполняется в среде сверхвысокого вакуума, что обеспечивает чистоту материала и предотвращает ухудшение характеристик устройства. Исследователи также обнаружили, что при установке металлических контактов на GNR электронные свойства GNR изменяются. Это «легирование» GNR может быть достигнуто путем нанесения различных типов металлов, что дает возможность настраивать характеристики GNR без необходимости проведения химических реакций.

Следующим шагом исследователей станет создание работающего транзистора с помощью этого метода и измерение его характеристик. Разработка точного и надежного метода создания металлических контактов с конкретными ГНР приближает нас к реализации устройств микроэлектроники на основе графеновых нанолент.

Источник: ACS Nano (DOI: 10.1021/acsnano.8b08089).