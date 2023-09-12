Оцифровка геологических чудес Арктики: база данных цифровых моделей Svalbox

База данных цифровых моделей Svalbox (DMDb) — это новая региональная база данных, которая предлагает геологам доступ к цифровым моделям обнажений (DOM) удаленного архипелага Шпицберген. База данных, опубликованная в журнале «Геосфера», в настоящее время содержит 135 DOM, предоставляющих данные со 114 км2 этой труднодоступной территории.

DOM — это трехмерные цифровые изображения геологических обнажений, которые произвели революцию в современных геонаучных исследованиях. Svalbox DMDb интегрирует эти модели с другими геонаучными данными, в том числе с кадрами, снятыми с помощью 3D-дронов, предлагая ученым-геологам комплексное представление о геологических образованиях в этом уникальном регионе.

Svalbox DMDb выделяется своей приверженностью принципам FAIR (находимость, доступность, совместимость и возможность повторного использования), что означает, что данные и метаданные, используемые в базе данных, могут быть легко обнаружены, доступны и использованы другими исследователями. Каждая запись в базе данных включает в себя необработанные входные данные и обработанные выходные данные и имеет DOI для отслеживания и цитирования.

Эта база данных особенно ценна для геологов, работающих на Шпицбергене, а также в образовательных целях. Цифровые модели обнажений, предоставляемые Svalbox DMDb, продлевают полевой сезон на неопределенный срок и обеспечивают доступ к участкам, которые обычно недоступны при традиционных полевых работах. Это помогает исследователям лучше подготовиться к экспедициям и расширяет понимание быстро меняющегося арктического ландшафта, который претерпевает значительные трансформации из-за отступления ледников.

Одним из ярких примеров, освещенных в статье «Геосфера», является профиль Фестнинген, единственный геотоп Шпицбергена. Это геологическое чудо насчитывает 400 миллионов лет и предлагает уникальную вертикальную стратиграфию на 7-километровом разрезе. Svalbox DMDb сохраняет эти геологические записи в замедленном режиме, обеспечивая их научную значимость для будущих поколений.

Svalbox DMDb продолжает расширяться по мере добавления в базу данных новых DOM. Доступность этих цифровых моделей уже привела к сотрудничеству и публикациям, способствуя развитию научных исследований на архипелаге Шпицберген.

источники:

– База данных цифровых моделей Svalbox (DMDb)

– Бетлем П. и др. (2021), Оцифровка магматической интрузии в Хиперитфоссене (Svalbox DOM 2020-0006), Геосфера, 17 (5), 872–883, DOI: 10.1130/GES02323.1