Ученые из Университета Флориды недавно провели исследование, которое проливает свет на загадочный процесс того, как акулы-молоты претерпевают драматические изменения во время беременности. Исследование было сосредоточено на эмбрионах чепчиковых акул, разновидности акул-молотов, и выявило удивительные трансформации, происходящие во время их роста.

Примерно в середине беременности эти эмбрионы начинают резко расширять голову, выталкивая развивающиеся глаза наружу и создавая жуткий и неестественный вид. Затем передняя часть их головы продолжает развиваться, двигаясь назад к жабрам и принимая лопатообразную форму. Через несколько месяцев на свет появляется акула длиной в фут.

Изучение развития головок-молотов затруднено из-за их живорождения и находящегося под угрозой исчезновения вида. Однако чепчики, которых много в Мексиканском заливе и Атлантическом океане, предоставляют уникальную возможность для исследований. В этом исследовании использовались консервированные эмбрионы чепчиковых акул, чтобы не причинить вреда другим акулам.

«Это была уникальная возможность, которую мы, возможно, не сможем получить в течение длительного времени с чепчиками и, возможно, не сможем получить ни с одним другим видом молотоголовых», — сказал Стивен Байрум, аспирант, участвовавший в исследовании.

Исследователи стремятся раскрыть механизмы, управляющие эволюцией формы головы молотоголовых, и понять эволюционные причины, лежащие в основе их уникальных особенностей. Считается, что эти особенности улучшают их поле зрения и способность обнаруживать электрические движения добычи.

Акулы-молоты известны своей характерной головой в форме молота, называемой «цефалофойл», которая дает им преимущества в морской среде. У них широкое поле зрения и улучшенное восприятие глубины благодаря расположению глаз на концах головоногих. Голова в форме молотка также позволяет им быстро совершать резкие повороты.

Акулы-молоты встречаются по всему миру в теплых водах вдоль береговой линии и континентальных шельфов. Они различаются по размеру: от более мелких видов, таких как шляпоголовка длиной от 3 до 4 футов, до более крупных видов, таких как большая голова-молот, которая может вырасти до 20 футов. Эти акулы в основном питаются рыбой, в том числе другими акулами, кальмарами, осьминогами и ракообразными.

Многие виды акул-молотов классифицируются как находящиеся под угрозой исчезновения или уязвимые из-за чрезмерного вылова рыбы и глобальной торговли акульими плавниками. Продолжаются усилия по сохранению этих уникальных и важных морских хищников.

Понимание процесса развития акул-молотов, как показало исследование Университета Флориды, имеет решающее значение для их сохранения и управления. Исследование дает ценную информацию об эволюции и уникальных особенностях акул-молотов, внося вклад в объем знаний, необходимых для их защиты.

Источник: Исследование Университета Флориды, Динамика развития.