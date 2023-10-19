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Тайный свет и взрыв слышны в северных листьях Мельбурна Эксперты ищут ответы

ByГабриэль Бота

Октябрь 19, 2023
Тайный свет и взрыв слышны в северных листьях Мельбурна Эксперты ищут ответы

Жители на севере Мельбурна были сбиты с толку яркой вспышкой оранжевого света, за которой последовал громкий взрыв, который произошел незадолго до 9:XNUMX в среду. Видеозапись инцидента была широко распространена в социальных сетях, на ней запечатлен момент, когда житель Дорин стал свидетелем этого явления, доставая что-то из своей машины. Заинтригованный звуком, он вышел на улицу, чтобы выяснить его источник.

По словам Шона Скэнлона, жителя Дорина, шум был не похож ни на что, что он когда-либо слышал. «Это потрясло землю, и все соседи покинули свои дома», — сказал он 7NEWS. Взрыв не ограничился только Дорин: жители Мернды, Южного Моранга, Балвина, Даймонд-Крик и Донкастера также сообщили, что слышали громкий взрыв.

Власти и эксперты космического сектора были озадачены этим событием, поскольку никакой метеоритной активности в этом районе обнаружено не было. Geoscience Australia не зафиксировала сейсмической активности, а электроэнергетическая компания AusNet не обнаружила следов взрывов или повреждений. Правительство Виктории подтвердило, что не было никаких несанкционированных взрывов в близлежащем карьере или каких-либо текущих дорожных работ.

Подобный инцидент происходит в Виктории уже не первый раз. В августе аналогичный световой шар, сопровождавшийся громким грохотом, наблюдался в небе. Позже космическое агентство определило, что, скорее всего, это были обломки российской ракеты «Союз-2», вошедшие в атмосферу Земли.

Причина недавнего таинственного света и взрыва на севере Мельбурна остается неизвестной, поэтому эксперты и жители с нетерпением ищут ответы. Власти продолжают расследование инцидента, чтобы определить его происхождение и характер.

источники:
– 7NEWS: https://7news.com.au/news/vic/melbourne-residents-startled-by-mystery-blast-c-5339127
– Восход/Твиттер: https://twitter.com/sunriseon7/status/1472356568095185411

By Габриэль Бота

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