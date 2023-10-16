Топология и магнетизм связаны в полуметаллических материалах

Исследователи из Массачусетского технологического института обнаружили, что топология играет решающую роль в стабилизации магнетизма при более высоких температурах в некоторых полуметаллических материалах. Традиционно эти материалы проявляют магнитные свойства только при охлаждении до температуры на несколько градусов выше абсолютного нуля. Исследование, проведенное Мингдой Ли, доцентом кафедры ядерной науки и техники Массачусетского технологического института, бросает вызов этому общепринятому пониманию.

Исследование, опубликованное в журнале Nature Communications, доказывает, что топологические структуры, называемые узлами Вейля, обнаруженные в полуметаллическом материале под названием CeAlGe, могут значительно повысить рабочую температуру магнетизма. Изменяя свойства самого материала, а не магнитные моменты внутри него, исследователи смогли изменить то, как магнитные моменты взаимодействуют друг с другом, что привело к стабилизации магнетизма при более высоких температурах.

Это открытие имеет широкое значение для разработки топологических материалов в различных приложениях, таких как микроэлектроника, датчики и термоэлектрические устройства. Линда Йе, доцент кафедры физики Калифорнийского технологического института, утверждает, что полученные результаты позволяют предположить, что топологические узлы не только стабилизируют статические магнитные порядки, но и играют роль в генерации магнитных флуктуаций.

Хотя результаты бросают вызов существующим знаниям в этой области, исследователи подчеркивают, что исследование стало результатом тщательного экспериментирования и исследования упущенных из виду областей. Команда использовала несколько экспериментальных подходов и провела комплексные тесты, чтобы собрать воедино загадку магнетизма при более высоких температурах.

Это исследование проливает новый свет на взаимосвязь между топологией и магнетизмом и открывает новые возможности для разработки материалов с улучшенными магнитными свойствами при практических рабочих температурах.

источники:

– Природные коммуникации

- Массачусетский технологический институт

– Калифорнийский технологический институт

- Университет Принстон