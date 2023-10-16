Тайна перехода металл-изолятор разгадана учеными

Ученые успешно разгадали тайну перехода металл-изолятор, который проявляется в некоторых материалах под воздействием внешних воздействий, таких как температура, давление и электрические поля. Это революционное открытие открывает путь к разработке функциональных материалов и устройств, включая датчики и исполнительные механизмы.

Переход между металлическим и изолирующим состояниями в материалах очаровывает ученых и инженеров с момента его первого открытия в магнетите в 1939 году. Некоторые материалы обладают замечательной способностью переходить между этими двумя состояниями под действием различных внешних воздействий. Это явление, известное как переход металл-изолятор (MIT), обеспечило важные научные открытия и практические применения в широком спектре устройств.

Одним из таких материалов, демонстрирующих переход металл-изолятор, является нитрид хрома (CrN). Механизм этого перехода оставался экспериментально непроверенным в течение почти двух десятилетий, несмотря на теоретические предсказания. Однако группа из Центра перспективных научных исследований имени Джавахарлала Неру (JNCASR) теперь экспериментально продемонстрировала роль магнитного напряжения в обеспечении перехода металл-изолятор в CrN.

Команда под руководством профессора Биваса Саха обнаружила, что своеобразное расположение атомных спинов в CrN генерирует магнитное напряжение, которое приводит к одновременному структурному, магнитному переходу и переходу металл-изолятор. Это магнитное напряжение возникает в результате взаимодействия двух различных магнитных упорядочений, связанных с магнитным обменным взаимодействием между соседними атомами хрома.

Чтобы манипулировать переходом металл-изолятор, команда использовала метод, называемый инженерией эпитаксиальной деформации, который включает в себя изменение равновесного расстояния между атомами в ультратонких пленках CrN. Они обнаружили, что деформация сжатия увеличивает магнитное напряжение, что приводит к переходу металл-изолятор при более высоких температурах по сравнению с объемными значениями. И наоборот, растягивающее напряжение уменьшает магнитное напряжение, что приводит к переходу при значительно более низких температурах.

Выводы команды, опубликованные в журнале Phys. Преподобный Летт, подчеркните ключевую роль магнитного напряжения в переходе металл-изолятор CrN. Это открытие представляет магнитное напряжение как новую движущую силу наряду с хорошо известными силами, такими как кулоновское отталкивание и эффекты локализации.

Новое понимание механизма перехода металл-изолятор может способствовать лучшему пониманию связи между спином, зарядом и степенями свободы решетки в материалах. Кроме того, это открывает возможности для идентификации новых материалов со значительным магнитным напряжением и исследования новых классов материалов, демонстрирующих фазовый переход металл-изолятор.

источники:

– Центр перспективных научных исследований Джавахарлала Неру (JNCASR)

– Физ. Преподобный Летт