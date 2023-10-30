Недооцененная роль верхней атмосферы Земли в геомагнитных бурях

Инновационное международное исследование поставило под сомнение предыдущие предположения о верхних слоях атмосферы Земли, проливая новый свет на их решающую роль в развитии геомагнитных бурь. Исследование, проведенное исследователями из Университета Нагои в Японии и Университета Нью-Гэмпшира в США, подчеркивает недооцененное значение атмосферы Земли в понимании и прогнозировании этих крупномасштабных штормов.

Геомагнитные бури, вызванные возмущениями магнитного поля Земли, могут оказывать неблагоприятное воздействие на электросети, радиосигналы и системы GPS. До сих пор основное внимание уделялось влиянию Солнца, игнорируя вклад ионосферной плазмы Земли. Однако это исследование показывает, что как солнечная, так и ионосферная плазма играют ключевую роль в формировании и усилении геомагнитных бурь.

Роль Солнца в геомагнитных бурях

Широко признано, что деятельность Солнца, особенно выброс горячих заряженных частиц, известных как солнечный ветер, тесно связана с геомагнитными бурями. Когда эти частицы достигают магнитосферы Земли, магнитного поля, окружающего планету, происходят взаимодействия, которые приводят к космической погоде и влияют на различные технологические системы.

Роль магнитного хвоста

Одним из важнейших компонентов магнитосферы является хвост магнитосферы, который простирается от Солнца в направлении солнечного ветра. Внутри хвоста магнитосферы находится область плазменного слоя, обильно заполненная заряженными частицами. Этот плазменный слой служит источником частиц, которые проникают во внутреннюю магнитосферу, вызывая геомагнитные бури.

Результаты исследований

Международная исследовательская группа стремилась выяснить, какое количество плазмы с Земли вносит вклад в магнитосферу, и как это меняется во время геомагнитной бури. Анализируя данные сильного шторма в сентябре 2017 года, вызванного массивным выбросом корональной массы Солнца, столкнувшимся с атмосферой Земли, команда обнаружила ключевые выводы.

Они обнаружили, что в начале шторма источник плазмы перешел от преобладания солнечного ветра к преимущественно ионосферному. Это замечательное открытие указывает на то, что ионосферная плазма играет значительную роль в движении потоков с Земли и быстром распространении по магнитосфере.

Последствия и перспективы на будущее

Понимание факторов, вызывающих геомагнитные бури, имеет решающее значение для прогнозирования их интенсивности и смягчения потенциального воздействия на жизненно важную инфраструктуру и технологические системы. Признавая недооцененную важность верхних слоев атмосферы Земли, это исследование прокладывает путь к прогрессу в прогнозировании штормов и подготовке к ним.

Вопросы и ответы:

Вопрос: Что такое геомагнитные бури?

Ответ: Геомагнитные бури — это возмущения магнитного поля Земли, вызванные солнечной активностью, которые могут нарушить работу электросетей, радиосигналов и систем GPS.

Вопрос: Как формируются геомагнитные бури?

Ответ: Геомагнитные бури образуются, когда заряженные частицы солнечного ветра взаимодействуют с магнитосферой Земли.

Вопрос: Какую роль играют верхние слои атмосферы Земли в геомагнитных бурях?

Ответ: Это исследование подчеркивает значительный вклад ионосферной плазмы Земли в развитие и усиление геомагнитных бурь, наряду с солнечным влиянием.

Вопрос: Почему важно понимать геомагнитные бури?

Ответ: Понимание геомагнитных бурь имеет решающее значение для прогнозирования их последствий, защиты важной инфраструктуры и поддержания функциональности технологических систем.