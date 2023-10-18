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Солнечная буря угрожает Земле из-за приближения массивного корониального выброса массы

ByВики Ставропулу

Октябрь 18, 2023
Солнечная буря угрожает Земле из-за приближения массивного корониального выброса массы

16 октября на Солнце, а именно в активном пятне AR3467, произошло мощное извержение магнитного волокна. Это извержение привело к выбросу солнечного вещества и плазмы в космос, известному как корональный выброс массы (КВМ). В настоящее время CME движется к Земле, хотя модели НАСА показывают, что прямое попадание маловероятно. Вместо этого ожидается, что CME пронесется по нашей планете, потенциально вызвав солнечную бурю.

По данным SpaceWeather.com, CME может нанести скользящий удар поздно вечером 19 октября. Это означает, что только часть облака CME коснется магнитосферы Земли, а большая часть пройдет мимо. Однако даже скользящего удара достаточно, чтобы вызвать на Земле солнечную бурю меньшей интенсивности. НАСА предсказало геомагнитную бурю класса G1, которая может привести к появлению полярных сияний и нарушению радиоволн, влияя на связь для моряков, авиаторов, пилотов дронов и радиолюбителей.

Солнечные бури могут вызвать более серьезные нарушения. В худшем случае они могут нарушить работу GPS и мобильных сетей, затруднить подключение к Интернету, повредить спутники, вызвать сбои в энергосистеме и даже повредить наземную электронику. Поэтому крайне важно отслеживать и изучать деятельность Солнца, чтобы лучше понимать и предсказывать эти события.

Солнечная и гелиосферная обсерватория НАСА (SOHO) — спутник, запущенный в 1995 году в рамках совместного проекта НАСА и Европейского космического агентства (ЕКА). Научные инструменты SOHO, в том числе телескоп для получения изображений в экстремальном ультрафиолетовом диапазоне (EIT), доплеровский сканер Майкельсона (MDI) и LASCO (большоугольный и спектрометрический коронограф), позволяют получать изображения солнечной короны, измерять скорость поверхности Солнца и магнитные поля. полей и наблюдение слабой короны, окружающей Солнце.

источники:
– SpaceWeather.com
– НАСА SOHO (Солнечная и гелиосферная обсерватория)

By Вики Ставропулу

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