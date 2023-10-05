Модель машинного обучения OncoNPC: революция в диагностике рака неизвестной первичной формы

Модель машинного обучения OncoNPC дает надежду на точную диагностику рака неизвестной первичной формы (CUP), состояния, при котором первичный очаг рака не идентифицирован. Выявление источника рака имеет решающее значение для эффективного лечения, но в 3–5 процентах случаев стандартное диагностическое обследование не позволяет точно определить первичный очаг, что приводит к мрачному прогнозу. OncoNPC, разработанный аспирантом Интае Муном и его коллегами из Массачусетского технологического института и Института рака Дана-Фарбер, призван восполнить этот пробел.

Традиционно для определения типов рака используется секвенирование следующего поколения (NGS), но огромное количество генерируемых данных о мутациях может сбить с толку врачей во время первоначального диагноза. Мун и его команда разработали OncoNPC для эффективного анализа сложных данных о мутациях. Используя алгоритм XGBoost, модель идентифицирует генетические мутации, связанные с различными типами рака, учитывая возраст и пол пациента из электронных медицинских записей.

Опубликованное в журнале Nature Medicine, исследование обучило OncoNPC данным из 36,445 971 образцов опухолей и достигло впечатляющего уровня точности. Применив модель к 41.2 опухолям CUP, исследователи успешно классифицировали XNUMX процента из них. Модель также дала представление о генетических особенностях, важных для идентификации каждого типа рака.

Чтобы проверить точность OncoNPC, исследователи сравнили его прогнозы с данными NGS пациентов. Прогнозы модели тесно связаны с типом рака, на который указывает генетическая предрасположенность, что вселяет уверенность в ее эффективности. Ретроспективный анализ 158 пациентов с CUP показал, что у тех, чье лечение соответствовало прогнозам OncoNPC, значительно улучшились показатели выживаемости.

Хотя необходимы дальнейшие исследования для подтверждения эффективности модели у различных пациентов и менее распространенных локализаций рака, потенциальное влияние OncoNPC неоспоримо. Больницы, использующие секвенирование опухолей NGS, могут использовать этот инструмент машинного обучения в качестве дополнительного источника информации для онкологов, что приведет к более точным и эффективным решениям о лечении. В конечном счете, OncoNPC дает надежду пациентам с CUP, прогноз которых долгое время был ужасным. Благодаря впечатляющей точности и потенциалу прецизионного лечения этот прорыв представляет собой луч надежды в борьбе с неизвестным первичным раком.

Источник: Природная медицина.