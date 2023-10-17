Более быстрый и глубокий метод визуализации мозга живой мыши

Исследователи из Центра перспективной визуализации ФАС разработали более быстрый и эффективный метод визуализации глубин мозга живых мышей. Традиционные методы визуализации, такие как флуоресцентная микроскопия, имеют ограничения, когда речь идет о визуализации глубоко внутри ткани из-за рассеяния длин волн. Однако изобретение двухфотонной микроскопии позволило более длинным волнам света проникать глубже в ткани.

Хотя двухфотонная микроскопия эффективна, она может возбуждать только одну точку ткани за раз, что приводит к медленному и трудоемкому процессу. Чтобы преодолеть это ограничение, исследователи внедрили новую технику под названием «Дерассеяние с формированием паттернов возбуждения» (DEEP). DEEP предполагает одновременное возбуждение нескольких точек на ткани с использованием заранее закодированных шаблонов возбуждения.

Используя несколько шаблонов возбуждения и обнаруживая несколько изображений, вычислительный алгоритм используется для восстановления высококачественного изображения ткани. Результаты, полученные с помощью DEEP, сопоставимы с результатами, полученными с помощью традиционной точечной сканирующей двухфотонной микроскопии. Однако для DEEP требуются только сотни изображений, а не сотни тысяч, необходимые для методов точечного сканирования.

Используя DEEP, исследователи смогли получить изображения мозга живой мыши на глубине до 300 микрон. Этот метод может значительно ускорить процесс визуализации и предоставить исследователям более подробные и точные изображения.

Источник: Light: Science & Applications (DOI: 10.1038/s41377-023-01248-6).